В Шымкенте впервые провели операцию по трансплантации костного мозга. Уникальное для города хирургическое вмешательство успешно выполнили специалисты Онкологического центра. После сложной операции пациент находился под наблюдением врачей, а через несколько дней его выписали домой.

Алимжан Абишев год назад попал под наблюдение врачей Онкологического центра.

Диагноз: злокачественное заболевание костного мозга. Пациент неоднократно проходил курсы химиотерапии. Затем было принято решение о трансплантации костного мозга 56-летнему мужчине.

Алимжан Абишев, житель города: «Мне поставили диагноз. Несколько раз прошел курс химиотерапии. Операцию провели в отделении гематологии. Сейчас чувствую себя хорошо».

Операция по трансплантации костного мозга в Шымкенте проведена впервые. Вмешательство прошло успешно. Пациент был торжественно выписан домой.

Для проведения этой сложной операции шымкентские врачи в течение пяти месяцев проходили специальную подготовку. Внедрение метода трансплантации в онкологии на местном уровне позволит решить сразу несколько задач. А медики готовы продолжать эту необходимую практику.

«За шесть месяцев мы провели три мастер-класса, выполняли малоинвазивные, бесшовные операции. С помощью монитора удаляем опухоли. Профессор из Москвы провел операцию. Сейчас такие операции уже выполняют наши хирурги», — Талгат Курманов, директор городской многопрофильной больницы с Онкологическим центром.

Ранее для получения сложного лечения жителям Шымкента приходилось выезжать в другие регионы страны или за границу. Теперь услуга по трансплантации костного мозга станет доступна в третьем мегаполисе Казахстана.