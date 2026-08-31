Завод по переработке костного материала запустят в Темирлане

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров ознакомился с ходом строительства завода по производству жиров и желатиновых компонентов в Ордабасинском районе. Предприятие расположено в поселке Темирлан. Оно предназначено для утилизации отходов животноводства и глубокой переработки костного материала.

Также рассматривается возможность измельчения костей и производства из них различной посуды, других изделий и кормов. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 9 млрд теңге. На реализацию первого этапа направлено 2,5 млрд теңге.

Запуск первой очереди запланирован на сентябрь этого года. На этом этапе будет создано 30 рабочих мест.

Предприятие будет производить до 5 тысяч тонн жиров и желатиновых компонентов в год. При полной реализации проекта количество новых рабочих мест достигнет 100. В настоящее время строительно-монтажные работы завершены, установлено основное технологическое оборудование. Сейчас ведутся пусконаладочные работы.

Нуралхан Кушеров подчеркнул важность запуска завода в установленные сроки и поручил руководителям профильных управлений и акиму района оперативно решить вопрос полного обеспечения предприятия необходимой инженерной инфраструктурой.