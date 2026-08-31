Из-за ремонта улицы в Шымкенте изменится движение двух автобусных маршрутов

В Шымкенте временно изменится схема движения автобусных маршрутов №16 и №122.
Причина — ремонтные работы на улице Б. Саттарханова, которая на время будет закрыта для движения транспорта.
До завершения ремонта автобусы будут следовать по объездным маршрутам.
Маршрут №16: проспект Кунаева — улица Бөгет — улица Баян батыра — улица Қамысты — улица Б. Садықұлы — улица М. Өзтүрік — улица Саяжол — улица Қайып ата — улица М. Жолдасова — улица А. Кенесарина.
Маршрут №122: прроспект Кунаева — улица Бөгет — улица Баян батыра — улица Қамысты — улица Б. Садықұлы — улица М. Өзтүрік — улица Саяжол.