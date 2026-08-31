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На главную Анонс Из-за ремонта улицы в Шымкенте изменится движение двух автобусных маршрутов

Из-за ремонта улицы в Шымкенте изменится движение двух автобусных маршрутов

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Шымкенте временно изменится схема движения автобусных маршрутов №16 и №122.

Причина — ремонтные работы на улице Б. Саттарханова, которая на время будет закрыта для движения транспорта.

До завершения ремонта автобусы будут следовать по объездным маршрутам.

Маршрут №16: проспект Кунаева — улица Бөгет — улица Баян батыра — улица Қамысты — улица Б. Садықұлы — улица М. Өзтүрік — улица Саяжол — улица Қайып ата — улица М. Жолдасова — улица А. Кенесарина.

Маршрут №122: прроспект Кунаева — улица Бөгет — улица Баян батыра — улица Қамысты — улица Б. Садықұлы — улица М. Өзтүрік — улица Саяжол.

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