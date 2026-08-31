Центрально-Азиатский инновационный университет увеличивает поддержку студентов

В Центрально-Азиатском инновационном университете дают второй шанс тем, кто хочет получить высшее образование, но не смог стать обладателем государственного гранта. В ВУЗе предусмотрели дополнительные гранты и скидки, чтобы поддержать студентов и абитуриентов. Главная задача — дать возможность учиться тем, кто стремится к знаниям, развитию и готов добиваться результатов.

В этом году университет предусмотрел 53 дифференцированных гранта. Их получили абитуриенты, которые показали высокий результат на ЕНТ, но не стали обладателями государственного гранта. В ВУЗе уверены: финансовые трудности не должны закрывать дорогу к образованию. Если студент хочет учиться, развиваться и добиваться результата, ему готовы предоставить такую возможность.

«Приоритет отдали тем кто выбирал нас до проведения республиканского конкурса, оставшиеся места распределили между теми, кто не попал на образовательные гранты, но имели высокие баллы и они могли продолжить обучение на основе частичного или полного гранта выделенного университетом. Гранты у нас от 25 до 100%. Например, если по педагогическим специальностям студент набирает выше 91 балла он может претендовать на 100% грант», — Ерлан Онласынов, ректор Центрально-Азиатского инновационного университета.

Скидки на обучение в Центрально-Азиатском инновационном университете предусмотрены и для социально уязвимых категорий: детей-сирот, подростков, оставшихся без попечения родителей, и студентов с инвалидностью. Помогают и тем, кто показывает высокие результаты в учёбе, науке и общественной жизни.

В этом году планируют выделить скидки для 83 таких студентов, и еще 60 для студентов-спортсменов. Такая поддержка помогает молодым людям получить образование и снижает финансовую нагрузку на студентов и их родителей.

«Нашим университетом выделяется на поддержку студентов: это наиболее уязвимые студенты, дети сироты, дети оставшиеся без попечения родителей или дети инвалиды. Мы им ежегодно выделяем гранты. В прошлом году по итогам заседания было выделено 41 грант на соцподдержку студентов, и на поддержку студентов которые защищают честь республики на соревнованиях было выделено 72 гранта», — Ерлан Онласынов, ректор Центрально-Азиатского инновационного университета.

В новом учебном году продолжится практика образовательных грантов и специальных стипендий. В общей сложности университет предусмотрел 6 образовательных грантов, стипендию имени академика Мардана Сапарбаева и 172 скидки на оплату обучения.

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