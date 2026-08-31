Золото и серебро: успех шымкентских дзюдоисток

Шымкентские дзюдоистки покорили мировую арену! На чемпионате мира среди кадетов в Гуаякиле (Эквадор) сборная Казахстана завоевала историческое золото в смешанном командном турнире, победив в финале Бразилию со счётом 4:3.

Свой вклад в триумф внесла шымкентская спортсменка Тогжан Толебай: «Я боролось на чемпионате мира, в весе 70 и выше, и завоевала в командном зачете первое место. Каждый соперник по своему хорош, но я их всех выиграла, и мне было легко бороться».

За каждым большим спортивным успехом стоит человек, который верит в тебя с самого начала. Для Тогжан таким человеком стала её мама — она с особой гордостью наблюдает за выступлениями дочери и признаётся, что теперь переживает за каждый её поединок: «Она выступила очень хорошо — провела четыре схватки и во всех одержала победу. Сейчас я самый большой поклонник своей дочери. Дзюдо она занимается уже пять лет, с 12-летнего возраста. Я очень рада, что она смогла помочь своей команде и внести вклад в победу на чемпионате. Сначала я была против её увлечения дзюдо, потому что считала этот вид спорта больше мужским. Но когда увидела её стремление и желание заниматься, поддержала её. Сейчас нисколько об этом не жалею и очень рада, что она выбрала именно дзюдо».

Ещё одна яркая победа — у Адии Жанахмет! На мировом первенстве спортсменка из Шымкента завоевала серебряную медаль и поднялась на пьедестал чемпионата мира. На татами Адия продемонстрировала характер, стойкость и высокий уровень мастерства, достойно представив Казахстан на мировой арене.

Две спортсменки — две медали — одна большая гордость за Шымкент! Тогжан помогла сборной Казахстана завоевать историческое командное золото, а Адия открыла счёт своим мировым наградам.