Новая точка притяжения для туристов

На берегу Бадамского водохранилища появилась еще одна точка притяжения для тех, кто хочет уединится на природе. В минувшие выходные состоялось техническое открытие первого этапа уникального туристического комплекса «Omir Shymkent».

Масштабный инвестиционный проект реализуется на территории площадью 74 га. Он направлен на развитие экологического туризма, создание современной рекреационной инфраструктуры и расширение туристического потенциала Шымкента. Строительство комплекса началось в прошлом году. Ранее концепция проекта была представлена акиму города Габиту Сыздыкбекову.

По итогам встречи глава мегаполиса поддержал инициативу, отметив её значимость для развития туристической отрасли и повышения инвестиционной привлекательности Шымкента.

«Все это вложения частного инвестора. Капсульные дома, глэмпинги, предназначены для отдыха в новом формате. Это очередной проект для развития экологического туризма. Материалы, которые использовались при строительстве, не несут никакого вреда для окружающей среды», — руководитель управления туризма, внешних связей и креативных индустрий г. Шымкента Бексултан Адильханов.

На первом этапе введены в эксплуатацию 10 глэмпингов и 10 капсульных домов, в них есть все для комфортного отдыха в природной среде. В будущем комплекс объединит 48 глэмпингов, 18 капсульных и 24 модульных дома, ресторан ASPAN, Сакскую баню, спортивную площадку, амфитеатр, а также конную и винодельческую зоны.

Реализация данного проекта позволит не только создать новые рабочие места и привлечь дополнительные инвестиции, но и сформировать новую точку притяжения для жителей и гостей города, способствуя дальнейшему развитию туристической индустрии Шымкента.