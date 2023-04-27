В Шымкенте проведут массовую реконструкцию тепловых сетей

В Шымкенте уже начали готовиться к следующему отопительному сезону. За летний период специалисты намерены провести реконструкцию 9,3 км тепловых сетей.

Прошлый отопительный сезон выдался холодным. Январские морозы побили рекорд 79 летней давности и застали врасплох коммунальные службы, а заодно и всех жителей города. Дороги замело надолго, а в многоэтажках люди частенько жаловались на недостаток тепла.

Теперь с учетом прошлых недостатков аким Шымкента Мурат Айтенов поручил провести ремонтные работы во всех системах отопления, котельных, насосных станциях, инженерных системах. Также акимам районов поручили привести в порядок подвалы многоэтажек и заменить изношенные вертикальные колонны в системах внутреннего отопления.

«Согласно плану, будет проведен текущий ремонт 8,7 км тепловых сетей и реконструкция 9,3 км. В рамках проектов планируется ремонт магистральных теплопроводов по улицам Гагарина, Абая, Громова и тепловых сетей по улицам Гоголя, Адырбекова. Также сейчас начаты соответствующие работы со стороны коммунальных учреждений «3-Энергоорталық», «ҚазТрансГаз Аймақ», «ОңтүстікЖарықТранзит», «Су ресурстары — Маркетинг»»,— сообщили в пресс-службе акима Шымкента.