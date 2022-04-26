В Шымкенте хотят построить новую газораспределительную станцию

Едва в Шымкенте запустили новую газораспределительную станцию, как уже заговорили о строительстве дополнительной, передает OTYRAR.

Быстрорастущий город может столкнуться с дефицитом газа уже через пять лет. Поэтому самое время задуматься о новой мощной станции.

«Мы уже на сегодняшний день провели не одно совещание с акимом. Мы уже планируем проектировать новый четвертый АГРС. До 2025 года уже у нас планы есть, начиная с 2025 года мы будем проектировать на перспективу еще один АГРС. Мы должны быть готовы, чтобы обратно не наступать как в этом году и объявлять мораторий. Народ должен этот момент безболезненно пройти»,- передает руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкента Боранбай Булатбеков.

Новая АГРС-3 способна потянуть весь город, пока две имеющиеся газораспределительные станции будут ремонтировать. Всё это время они работали на износ.

«По городу есть внутренняя сеть — единая. К этой сети подключены старые АГРС, мы просто к общей системе подключились и подняли давление. Система одна, мы просто качество подняли. То есть внутренние сети проходили по городу, мы просто к ней подключились и подняли давление»,- рассказал чиновник журналистам.

Мораторий на подключение газа в Шымкенте снят. С 18 апреля заявки на выдачу тех-условий вновь принимают. Газовики советуют горожанам не затягивать с оформлением бумаг — успеть желательно до начала отопительного сезона.

«Сначала абонент подает заявление на получение технических условий. Технические условия выдаются бесплатно. При выдаче технических условий должны быть все соответствующие документы в порядке. В некоторых моментах бывает, население жалуется, что при приеме документов мы не принимаем их. Это потому что в некоторых частных домах не оформлены госакты и технические паспорта. Если полный пакет документов в порядке, то абонент подает заявку и в течение пяти рабочих дней мы выдаем технические условия. Дальше этот абонент заключает договор с частной компанией»,— заверил Женис Куанышбеков, руководитель ПТО отдела ШФ АО «Казтрансгаз Аймак».

Тариф на газ для населения останется прежними — 31 тенге за кубометр.