Почему у жителей соццентров остается только 30% пенсии

Сейчас 70% пенсий и пособий казахстанцев, постоянно проживающих в центрах специальных социальных услуг, перечисляются на счета этих учреждений. При этом их проживание, питание, лечение и уход уже финансируются государством.

В Минтруда считают, что такой механизм может приводить к дублированию расходов, и предлагают его пересмотреть. Личные 30% выплат планируют сохранить за получателями, а после выхода из учреждения пенсия или пособие вновь будет выплачиваться полностью.

Эксперты поддерживают необходимость изменений, но обращают внимание на индивидуальные потребности людей и контроль за распоряжением их средствами.

Куда сейчас уходят 70% выплат, что предлагают изменить и сколько денег останется у получателей — смотрите в полном сюжете.