Жительнице Шымкента восстановили право на участие в жилищной программе

В Шымкенте судебная коллегия по административным делам рассмотрела спор, связанный с предоставлением жилья. Женщина с 2016 года состояла в очереди как лицо из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Процедуру предоставления жилья приостановили после того, как выяснилось, что её супруг ранее владел долей в приватизированной квартире. Позже было установлено, что эта доля была полностью отчуждена.

Суд первой инстанции признал действия организации незаконными. В ходе апелляционного рассмотрения стороны пришли к соглашению в порядке судебной медиации.

Организация обязалась в течение 10 рабочих дней отменить решение о приостановлении процедуры и восстановить право женщины на дальнейшее участие в жилищной программе на прежних условиях.

Судебный акт вступил в законную силу.