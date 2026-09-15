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На главную Анонс Жительнице Шымкента восстановили право на участие в жилищной программе

Жительнице Шымкента восстановили право на участие в жилищной программе

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Шымкенте судебная коллегия по административным делам рассмотрела спор, связанный с предоставлением жилья. Женщина с 2016 года состояла в очереди как лицо из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Процедуру предоставления жилья приостановили после того, как выяснилось, что её супруг ранее владел долей в приватизированной квартире. Позже было установлено, что эта доля была полностью отчуждена.

Суд первой инстанции признал действия организации незаконными. В ходе апелляционного рассмотрения стороны пришли к соглашению в порядке судебной медиации.

Организация обязалась в течение 10 рабочих дней отменить решение о приостановлении процедуры и восстановить право женщины на дальнейшее участие в жилищной программе на прежних условиях.

Судебный акт вступил в законную силу.

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