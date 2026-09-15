От первого вдоха до крепкого здоровья

Сегодня Шымкент — это не просто огромный город с населением больше миллиона человек. Это место, где медицина для детей и беременных женщин выстроена как многоступенчатая система безопасности.

В нашем мегаполисе работают четыре родильных дома. И три из них имеют статус третьего уровня. Это высшая категория аккредитации. А значит, в этих роддомах готовы принимать самых сложных пациентов. Самые тяжелые роды. Самых маленьких детей с весом более пятисот граммов.

Но система не заканчивается на роддомах. Рядом с ними есть городская детская клиническая больница. Она единственная в городе. Сюда везут детей из всех районов Шымкента. Сюда попадают малыши с пороками сердца, травмами, онкологией и неврологическими проблемами. И здесь их спасают.

Городская детская клиническая больница — главная детская крепость города

В Шымкенте живут более миллиона человек. Детей среди них — сотни тысяч. И для всех есть только одна многопрофильная городская детская клиническая больница. Это единственное место в городе, где ребенку могут сделать сложную операцию на сердце, провести нейрохирургическое вмешательство, начать лечение онкологического заболевания или спасти после тяжелой травмы.

Больница находится в микрорайоне «Асар», 301/10 и расположена в двух корпусах. В первом корпусе — отделения хирургии, нейротравматологии, кардиохирургии и отоларингологии. Здесь же лечат новорожденных с патологиями. Есть отделение онкогематологии, нефрологии и ревматологии. Работает реанимация. Есть операционный блок, приемное отделение, лаборатория, кабинеты физиотерапии и лучевой диагностики.

Второй корпус построили в 2021 году. Сначала он работал как инфекционный стационар для больных COVID-19. Но в 2023-м его передали на баланс городской детской клинической больницы. Теперь там находятся отделения педиатрии, неврологии, пульмонологии и для детей младшего возраста, а также оказывается паллиативная помощь. Есть свое приемное отделение и реанимация.

Главный врач детской городской больницы Динара Жумадилова отметила, что в обоих корпусах есть кабинеты лучевой диагностики и лаборатории. Это значит, что ребенок может сдать анализы и пройти обследование прямо на месте, не выезжая в другие клиники.

Мощность и оснащение

В больнице 499 коек. Это очень много! Но они почти всегда заняты, потому что поток пациентов огромный. Врачи работают без выходных. Круглосуточно. Каждый день сюда поступают дети с разными болезнями. Кого-то привозит скорая, а кого-то приводят родители, кого-то переводят из других больниц.

Оснащение больницы — 93,33% современным медицинским оборудованием: компьютерные томографы, МРТ, УЗИ-аппараты высокого класса, оборудование для реанимации новорожденных, операционные столы с системами навигации. Все это помогает врачам ставить точные диагнозы и проводить сложнейшие операции.

Консультативно-диагностический блок

При больнице работает консультативно-диагностический блок. Сюда могут прийти родители с ребенком только по направлению от участкового педиатра или по записи к узкому специалисту и получить консультацию у таких врачей, как кардиолог, кардиохирург, ревматолог, отоларинголог, онколог, гематолог, пульмонолог, аллерголог, травматолог-ортопед, уролог, хирург, нейрохирург, педиатр, гастроэнтеролог, эндокринолог, невролог.

Блок рассчитан на 150 посещений в день. Это много, но очередь движется быстро, потому что система продумана. В регистратуре помогают выбрать нужного врача. А врачей здесь очень много.

Особым преимуществом этой больницы является стоматологический кабинет. Причем не простой, а специальный. В нем лечат детей с патологиями центральной нервной системы под общим наркозом, чтобы ребенок не боялся, не дергался, а врачи могли спокойно провести лечение. А после наркоза или МРТ есть специальные палаты, где дети приходят в себя под присмотром медсестер.

В отделении нейрохирургии больницы проводят сложнейшие операции по установке VNS-системы на головной мозг — это современный метод лечения фармакорезистентной эпилепсии у детей, когда лекарства уже не помогают, а также сложные формы краниосиностоза, заболеваний сосудов головного мозга с помощью ангиографа.

Четыре роддома — три высшей категории

Теперь перейдем к другой стороне системы — к родовспоможению. В Шымкенте четыре родильных дома. Они распределяют между собой потоки беременных. Те, у кого беременность протекает без осложнений, попадают в один поток. А те, у кого беременность сложная, опасная, с угрозой для жизни матери или ребенка, попадают в роддома третьего уровня. Таких в городе три.

Мощность и нагрузка

ГККП «Шымкентский городской родильный дом» рассчитан на 180 коек. Из них десять индивидуальных палат. В таких палатах размещают либо очень тяжелых пациенток, которым нужен строгий постельный режим, либо женщин, которые выбирают сервисные роды. В сервисных родах муж может присутствовать при рождении ребенка. Это становится все популярнее, хотя врачи относятся к этому сдержанно: роды все-таки серьезный процесс, и присутствие неподготовленного человека может отвлекать.

За первые семь месяцев 2026 года в этом роддоме приняли 4 737 рожениц. В сутки — это примерно 20-30 родов. Почти тысяча в месяц. При сроке пребывания 5-7 дней каждая койка занята практически круглосуточно. Персонал работает на пределе. Но это оправданно: сюда едут женщины со всего города, чья беременность протекает с осложнениями.

Заместитель главного врача по лечебной и профилактической работе Перизат Амирова подчеркнула, что нагрузка на персонал колоссальная, но коллектив справляется с поставленными задачами. Она отметила, что женщины приезжают в этот роддом со всего города, потому что знают: здесь есть все необходимое для сложных случаев. Медицинская помощь оказывается круглосуточно, и каждая пациентка получает внимание независимо от времени суток.

Кесарево сечение: за или против?

Кесарево сечение — это полостная операция. У нее есть серьезные риски. Наркоз дает нагрузку на сердце и легкие. Кровопотеря в два-три раза выше, чем при естественных родах. Есть риск инфекций, тромбозов, спаечного процесса в брюшной полости. Кроме того, после кесарева молоко приходит позже, а ребенку сложнее приспособиться к внешней среде.

Поэтому врачи не назначают кесарево просто так. Для этого нужны абсолютные или относительные показания. Среди них — анатомически узкий таз, полное предлежание плаценты, поперечное положение плода, угроза разрыва матки, тяжелая преэклампсия и эклампсия, острый дистресс плода (когда ребенок страдает от гипоксии), крупный плод больше 4,5 кг в сочетании с другими рисками.

Женщина не может просто прийти и сказать: «Я боюсь рожать, делайте кесарево». Для операции нужны веские медицинские основания. Решение принимает консилиум врачей. Они взвешивают все риски и выбирают самый безопасный способ для матери и ребенка.

Перизат Амирова подчеркнула, что кесарево сечение в их роддоме — это не выбор пациентки, а медицинская необходимость. Она отметила, что каждая операция обсуждается на консилиуме, врачи тщательно взвешивают все риски и принимают решение исключительно в интересах матери и ребенка.

Симфизит — местная эпидемия

Если спросить акушеров Шымкента, с какой патологией они сталкиваются чаще всего, они ответят: симфизит. Это состояние, при котором лонные кости таза слишком сильно размягчаются и расходятся. Женщина испытывает сильную боль при ходьбе, поворотах, даже в покое.

Симфизит не возникает на пустом месте. У него есть причины. Гормональные изменения, когда организм выделяет слишком много релаксина — гормона, который размягчает связки. Крупный плод — больше 3,8-4 кг — давит на тазовое кольцо. Многоводие. Дефицит кальция и магния. Лишний вес беременной. Травмы таза в прошлом. Повторные роды, так как связочный аппарат ослабляется с каждым разом. Наследственная предрасположенность: у некоторых женщин суставы от природы слишком подвижные.

Чем опасен симфизит? Если расхождение лонных костей превышает 1,5 см, то естественные роды становятся невозможными. Во время потуг может произойти разрыв сочленения. Это осложнение лечится долго и тяжело. Женщине придется носить специальный бандаж два-три месяца. В самых тяжелых случаях нужна операция. Поэтому акушеры строго следят за шириной расхождения на УЗИ и при критических цифрах назначают плановое кесарево сечение.

Эклампсия — внезапная угроза

Если симфизит болит и мешает ходить, но его можно спрогнозировать, то эклампсия — это всегда неожиданность. Она развивается из преэклампсии. Это состояние, когда у беременной резко поднимается давление (выше 140 на 90), появляется белок в моче и отеки.

Опасность преэклампсии в том, что она долго протекает бессимптомно. Женщина чувствует себя нормально, а давление уже зашкаливает, почки начинают отказывать. Если вовремя не вмешаться, то преэклампсия переходит в эклампсию. Начинаются судороги. Женщина теряет сознание. Развивается отек мозга и легких.

Короткий интервал между родами

Отдельная тема — женщины, которые игнорируют рекомендацию врачей выдерживать минимум два года между родами.

Чем это опасно? Организм матери попросту не успевает восполнить запасы железа, кальция, фолиевой кислоты. Развивается тяжелая анемия. Повышается риск преждевременных родов, низкого веса новорожденного и поражения его центральной нервной системы.

«Мы постоянно предупреждаем женщин: не торопитесь с повторной беременностью. Организму нужно время, чтобы восстановиться. Короткий интервал — это риск и для матери, и для будущего ребенка. Пожалуйста, берегите себя, дайте себе хотя бы два года», — говорит Перизат Амирова.

Клиника одного дня — новый стандарт

Но есть и хорошие новости. С 2025 года в роддоме, расположенном на улице Алдиярова, работает клиника одного дня. Это формат диагностики, при котором беременная приходит в стационар утром, проходит все обследования и уходит домой вечером. Ей не нужно лежать в больнице несколько дней.

За 6-8 часов женщина успевает сдать развернутый анализ крови: общий, биохимию, коагулограмму, глюкозу натощак и с нагрузкой. Особенно ценна такая клиника для женщин с гестационным диабетом. Им проводят трехчасовой глюкозотолерантный тест. Для женщин с симфизитом делают УЗИ лонного сочленения. Для гипертоников — суточный мониторинг давления.

Ваше будущее — в ваших руках!

Собраны главные рекомендации врачей детской больницы и роддома. Это простые правила, которые помогут сохранить здоровье детей и избежать осложнений у беременных. Читайте, запоминайте и делитесь с близкими.

Для родителей: не игнорируйте жалобы ребенка

Дети не умеют притворяться. Если ребенок жалуется на головную боль, боль в животе, ноге, груди — не ждите, что «само пройдет». Не занимайтесь самолечением. Придите в детскую больницу. Там есть все специалисты — от хирурга до кардиолога. Чем раньше выявить проблему, тем легче ее вылечить. Не бойтесь показаться тревожными родителями. Бойтесь опоздать.

Для беременных: не полагайтесь на авось

Симфизит, эклампсия, гестационный диабет — эти болезни часто начинаются без симптомов. Проходите все скрининги, которые рекомендуют врачи. Не пропускайте приемы. Не отказывайтесь от обследований. Не думайте, что «я здорова, мне это не нужно». Беременность — это время, когда нужно быть особенно внимательной к себе. Ваше здоровье — это здоровье вашего малыша.

Для пар: планируйте беременность вместе!

Это самый важный совет. Врачи настоятельно рекомендуют: пройдите полный чекап (комплексное медицинское обследование) своего здоровья и здоровья мужа до того, как вы начнете планировать рождение ребенка.

Почему это критично? Многие болезни — скрытые инфекции, гормональные нарушения, проблемы с щитовидной железой, дефицит витаминов, наследственные патологии — могут никак не проявляться годами, но во время беременности они вылезают наружу. И тогда уже поздно что-то менять. Выявить их до зачатия, значит, предотвратить осложнения, выкидыши, преждевременные роды и инвалидность у ребенка.

Это не перестраховка. Это ваш фундамент. Здоровые родители — здоровый ребенок.

Жанна Курманбекова