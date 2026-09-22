Почерк не снизит балл: что изменилось в оценивании школьников

С 23 по 30 сентября в школах Казахстана пройдёт первый период промежуточного оценивания для учащихся 2–4 классов.

В 2026–2027 учебном году во 2–4 классах одновременно применяются формативное и промежуточное оценивание. Промежуточные работы проводятся после завершения отдельных разделов учебной программы.

Формат зависит от предмета. По казахскому или русскому языку ученики напишут диктант и выполнят задания на читательскую грамотность. По литературному чтению предусмотрены изложение или сочинение, а также задания на понимание текста. По математике школьники выполнят контрольную работу.

На каждую работу отводится 40 минут. Максимальный балл составляет 12 баллов во 2 классе, 14 — в 3 классе и 16 — в 4 классе.

Формативное оценивание будет продолжаться в течение всей четверти. Педагог должен оценивать каждого ученика как минимум на 30% проведённых уроков, при этом должны быть охвачены не менее 50% учебных целей. Результаты выставляются по 10-балльной шкале.

Отдельно уточняется, что почерк сам по себе не может быть основанием для снижения балла, если каллиграфия не входит в учебную цель.

В 1 классе балльное оценивание по-прежнему не проводится.