В Шымкенте задержали подозреваемого, нанесшего 15 граффити с рекламой наркотиков

В Шымкенте полицейские задержали подозреваемого в незаконной рекламе наркотических средств.По данным полиции, мужчина согласился за вознаграждение через онлайн-платформу наносить на стены жилых домов надписи, рекламирующие наркотики.

Всего, по предварительным данным, он успел сделать 15 таких граффити.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли аэрозольную краску и трафарет, которые, предположительно, использовались для нанесения надписей.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

В полиции напомнили, что незаконная реклама и пропаганда наркотических средств влекут уголовную ответственность, в том числе наказание в виде лишения свободы.