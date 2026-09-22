В Туркестане водитель спрятал госномер в багажнике

В Туркестане полицейские с помощью камер видеонаблюдения выявили автомобиль, который двигался без государственного номерного знака.

Машину Hyundai Santa Fe заметили сотрудники Центра оперативного управления на улице Казыбек би. Информацию передали патрульному экипажу, после чего автомобиль остановили.

За рулём находился 32-летний местный житель. Во время проверки государственный номер обнаружили в багажнике автомобиля.

Полицейские разъяснили водителю, что номерной знак должен быть установлен на предусмотренном для него месте, после чего закрепили его на автомобиле. В отношении мужчины приняты административные меры за управление транспортным средством без госномера.