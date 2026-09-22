Шымкент стал новым городом для AI-офиса

В Шымкенте открылся пятый в стране цифровой офис нового формата, созданный для самостоятельного получения государственных услуг и использования цифровых сервисов. Пространство создано с учетом современных требований к удобству и доступности государственных услуг.

В торжественном открытии приняли участие председатель Правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев и аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков.

В центре предусмотрены зоны экспресс-обслуживания, цифровая, экспертная и обучающая зоны, а также пространство для отдыха. AI офис оснащен моноблоками, высокоскоростными сканерами и информационными экранами с сервисом eGov GPT.

Одно из главных новшеств — терминал документирования. Через него можно самостоятельно оформить удостоверение личности или паспорт всего за несколько минут.

«Цифровизация государственных процессов стала привычной частью нашей ежедневной работы. В рамках стратегических приоритетов, определенных Президентом, мы делаем акцент на автоматизации услуг, а так же на создании доступной и удобной среды для всех категорий граждан. Именно этот человекоцентричный подход мы реализовали в наших AI-офисах», — отметил председатель правления Государственной корпорации «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

Помимо доступа к цифровым сервисам, в офисе предусмотрены специальные зоны для обучения. Здесь граждане смогут бесплатно пройти обучение, повысить уровень своих цифровых навыков и освоить работу с электронными сервисами.

Проект реализован при поддержке ТРЦ Shymkent City Mall.

Ранее аналогичные AI офисы открылись в Астане, а также в Туркестанской и Улытауской областях. Госкорпорация планирует и впредь развивать сеть таких офисов по всей стране.

Справочно: новый AI офис находится по адресу: г.Шымкент,

проспект Байдибек би 362/7. ТРЦ Shymkent City Mall.

График работы: ПН-ПТ, с 9.00 до 18.00 без перерыва.