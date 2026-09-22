Кому в Шымкенте положена бесплатная прививка от гриппа

В Шымкенте эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной, однако уже с октября ожидается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В прошлом эпидсезоне респираторными инфекциями переболели около 154 тысяч человек, почти 60% из них — дети.

С 25 сентября в городе начнётся вакцинация против гриппа. За счёт местного бюджета планируют привить около 150 тысяч человек из групп риска.

Врачи напоминают: при первых признаках вирусной инфекции лучше оставаться дома, ограничить контакты и обратиться за медицинской помощью.

Кто сможет получить прививку бесплатно и готовы ли больницы к эпидсезону — смотрите в сюжете.