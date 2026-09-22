В Шымкенте 22 водителя свадебных кортежей отправили под арест

С начала года в Шымкенте полицейские остановили девять автомобильных кортежей, участники которых грубо нарушали правила дорожного движения. Около 120 автомобилей были водворены на специализированную штрафстоянку.

По данным полиции, 22 водителя получили административный арест. Из них 12 человек привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Ещё 18 водителей лишились права управления транспортными средствами.

В полиции отмечают, что некоторые участники кортежей ради эффектных кадров для социальных сетей совершают опасные манёвры, устраивают дрифт и намеренно перекрывают дороги.

Правоохранители предупреждают, что подобные действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство и повлечь административный арест на срок до 15 суток. Автомобили нарушителей также могут отправить на штрафстоянку.

За ситуацией на дорогах следят с помощью камер видеонаблюдения. Кроме того, полиция проводит мониторинг социальных сетей, где могут появляться видеозаписи нарушений.