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На главную Анонс 15 суток ареста грозят водителю за нетрезвое вождение в Шымкенте

15 суток ареста грозят водителю за нетрезвое вождение в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте полицейские остановили водителя, который, по данным правоохранителей, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали во время патрулирования городских улиц. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме.

В полиции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено административное наказание — 15 суток ареста и лишение водительских прав на семь лет.

Правоохранители подчёркивают, что нетрезвое вождение представляет прямую угрозу жизни и здоровью как самого водителя, так и других участников дорожного движения.

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