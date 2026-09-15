15 суток ареста грозят водителю за нетрезвое вождение в Шымкенте

В Шымкенте полицейские остановили водителя, который, по данным правоохранителей, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали во время патрулирования городских улиц. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме.

В полиции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено административное наказание — 15 суток ареста и лишение водительских прав на семь лет.

Правоохранители подчёркивают, что нетрезвое вождение представляет прямую угрозу жизни и здоровью как самого водителя, так и других участников дорожного движения.