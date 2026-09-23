Кого и как призывают в армию этой осенью в Шымкенте

В Шымкенте продолжается осенняя призывная кампания. С 1 сентября мужчины в возрасте от 18 до 27 лет проходят медицинскую комиссию, психологическое тестирование и индивидуальные собеседования в органах военного управления по месту жительства.

По данным городского департамента по делам обороны, этой осенью на срочную воинскую службу планируют призвать более 1300 жителей Шымкента.

В первую очередь призывников направляют в подразделения Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД и Службы государственной охраны. Затем комплектуются части Вооружённых сил и подразделения МЧС.

На сегодняшний день около 160 шымкентцев уже направлены в Пограничную службу и ещё примерно столько же — в Национальную гвардию. Все они прошли призывную комиссию и признаны годными к службе.

Во время распределения учитываются состояние здоровья, результаты медицинского обследования, профессионально-психологического отбора и уровень подготовки призывника.

В департаменте также напомнили о льготах для военнослужащих срочной службы. Среди них — кредитные каникулы на период службы и после её завершения, возможность поступления в отдельные вузы без ЕНТ, получение рабочих специальностей и некоторые преимущества при дальнейшем трудоустройстве и обучении.

Повестки призывникам могут вручать по месту жительства или работы, а также направлять через SMS от сервиса 1414.

Оформить отсрочку или освобождение от службы можно через местные исполнительные органы либо портал электронного правительства. Для студентов процесс предоставления отсрочки автоматизирован: сведения об обучении поступают в систему Министерства обороны из государственных баз данных.

Осенняя призывная кампания в Шымкенте продлится до 31 декабря.