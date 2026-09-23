Лекарства из соцсетей могут быть опасны — что советует Минздрав

Минздрав напомнил казахстанцам, на что обращать внимание при покупке лекарственных препаратов и как проверить их подлинность.

Перед покупкой важно убедиться, что препарат зарегистрирован в Казахстане, упаковка не повреждена, срок годности не истёк, а условия хранения соблюдены.

На упаковке должны быть указаны название лекарства, дозировка, лекарственная форма и необходимая маркировка. Инструкция по медицинскому применению должна быть доступна на казахском и русском языках.

Проверить регистрацию препарата можно через Государственный реестр лекарственных средств. Дополнительно подлинность лекарства и его наличие в системе маркировки можно проверить через приложения DariKz и Naqty Onim.

Покупать лекарства специалисты рекомендуют только в аптеках и других официальных точках продаж. С осторожностью следует относиться к предложениям в социальных сетях, объявлениях и на неизвестных интернет-сайтах.