Правила страховых выплат для казахстанских водителей меняются. Уже этой осенью привычные наличные уйдут в прошлом, компенсацию после ДТП будут перечислять исключительно на банковский счёт пострадавшего. При этом ни один тенге из назначенной суммы не должен уйти на комиссии: все расходы за перевод и зачисление денег возьмут на себя страховщики.

Нововведение называют очередным шагом к цифровизации и прозрачности выплат. Но у новой системы есть и обратная сторона. Что будет, если банковский счёт получателя заблокирован или с него взыскивают долги? И сможет ли пострадавший в таком случае воспользоваться деньгами на ремонт автомобиля?

Сейчас получить страховую выплату можно двумя способами: наличными или переводом на банковский счёт. Но уже скоро наличные расчёты исключат. А все комиссии за перевод и зачисление средств возьмёт на себя страховая компания.

Расходы, связанные с банковскими операциями, возьмут на себя страховые компании, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка: «Расходы на банковский перевод и зачисление средств будет оплачивать страховая организация. Таким образом, получатель сможет получить страховую выплату в полном объёме, без удержания комиссий. Изменения направлены на повышение прозрачности выплат, защиту прав потребителей и дальнейшее развитие цифровых сервисов на страховом рынке Казахстана».

Для страхового рынка такой формат уже давно привычный: безналичные расчёты сегодня преобладают над наличными. Поэтому, поясняют страховщики, речь скорее не о радикальном нововведении, а о закреплении единого порядка. Кроме того, перевод напрямую на счёт делает сумму выплаты максимально прозрачной для самого получателя.

Почему выплаты будут перечислять непосредственно получателю, объяснил председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Веревкин: «На рынке встречаются нерегулируемые посредники, которые получают страховую выплату за пострадавшего, а затем передают ему деньги уже за вычетом своего вознаграждения или комиссии. В результате человек иногда даже не знает, какая сумма была назначена ему изначально. Поэтому установлено требование перечислять выплату непосредственно выгодоприобретателю и только в безналичной форме. Так человек будет точно знать, сколько денег ему выплатили».

Но есть и другая сторона вопроса. Если банковский счет получателя заблокирован или по нему имеются задолженности, поступившие страховые деньги могут автоматически попасть под взыскание. В таком случае человек фактически не сможет воспользоваться выплатой. И в случае если автомобиль являлся средством заработка, оплачивать его ремонт будет попросту неоткуда.

В таких ситуациях водители могут чаще пытаться договариваться на месте без оформления страхового случая, считает автоэксперт Алексей Алексеев: «Я думаю, в таких случаях станет больше людей, которые будут пытаться договориться между собой и не вызывать полицию. Если у человека заблокированы счета и он понимает, что не сможет воспользоваться страховой выплатой, он может попросить рассчитаться наличными. При этом есть риск, что некоторые участники ДТП начнут пользоваться такой ситуацией и предлагать пострадавшему меньшую сумму».

Новые правила начнут действовать с 21 октября. С этого дня страховые компании будут обязаны перечислять выплаты по обязательному автострахованию исключительно на банковский счёт получателя.