Индустриальные зоны Туркестанской области: реализуется 105 инвестиционных проектов

План по привлечению инвестиций в Туркестанской области — перевыполнен. На 2026 год в индустриальные зоны планировалось привлечь семь инвестиционных проектов. Однако по итогам восьми месяцев этот показатель превышен в два раза.

Общий объем инвестиций по ним составляет свыше 42 млрд теңге. После полного запуска проектов будет трудоустроено 597 человек. Вопросы индустриализации и привлечения инвестиций были рассмотрены на специальном совещании.

В Туркестанской области состоялось еженедельное аппаратное совещание. На повестке дня — развитие индустриальных зон в регионе, реализации инвестиционных проектов и открытия новых производственных предприятий.

«Индустриальные зоны – это важный механизм диверсификации экономики региона, запуска новых производств и привлечения инвестиций. В каких районах работа идет хорошо? Где есть недостатки? Проанализируйте это и представьте конкретную экспертизу. В каждой индустриальной зоне должен быть конкретный результат. Необходимо усилить работу по привлечению проектов, обеспечению инфраструктурой и созданию благоприятных условий для инвесторов. Основная цель – увеличить объемы производства и открыть новые рабочие места», — аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

На сегодня в Туркестанской области создана 21 индустриальная зона, в них реализуются 105 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 158 млрд теңге. После полного запуска проектов, планируется создание 5 964 новых рабочих места.

«На сегодня запущено 60 инвестпроектов на общую сумму 66 млрд теңге, создано 3 328 рабочих мест. В этом направлении активно велась работа и в прошлом году. По итогам 2025 года в индустриальных зонах было запущено 12 инвестиционных проектов на общую сумму 26,5 млрд теңге, открыто 562 рабочих места. В регионе реализуются 45 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 92 млрд теңге. При полной реализации данных проектов будет дополнительно создано 2 636 новых рабочих мест», —и.о руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Канат Шонбасов.

Из запланированных 13 проектов четыре уже запущены. Растет и объем производства в индустриальных зонах. В первом полугодии 2026 года предприятия, произвели продукции на 16 млрд тенге и перечислили в бюджет 600 млн теңге налогов. На подведение инженерной инфраструктуры индустриальных зон направлено свыше 12 млрд теңге.