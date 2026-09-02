Топлива в Центральной Азии становится меньше, и это уже отражается на его стоимости. Все потому что главный поставщик ГСМ в регион — Россия сократил экспорт. Только за второй квартал этого года поставки бензина в страны региона сократились на треть, а авиационного топлива сразу в 13 раз.

Для государств, которые годами зависели от российских нефтепродуктов, это обернулось дефицитом и ростом цен. Казахстан также оказался под влиянием российского топливного кризиса.

Собственные нефтеперерабатывающие мощности пока позволяют Казахстану удерживать ситуацию под контролем. Производство бензина удалось увеличить до рекордных объёмов, поэтому серьёзного дефицита топлива для автомобилей в стране сейчас нет. Но цены растут: только за июль ГСМ подорожали примерно на 4%, а в годовом выражении почти на 13%.

При этом эксперты отмечают: наиболее уязвимым Казахстан остаётся в вопросах поставок авиационного топлива. Почти половина потребляемого в стране авиатоплива поступает из России.

О рисках такой зависимости рассказал эксперт нефтегазовой отрасли Ануар Кожабеков: «В этом году, по данным на июнь, мы уже получили из России более 60% необходимого объёма. Определённые риски, конечно, есть, поэтому ситуацию нужно постоянно отслеживать. Если Россия как поставщик выпадет с рынка, быстро заменить эти объёмы будет сложно. На сегодняшний день прямых альтернативных договорённостей практически нет. Поэтому Казахстану необходимо заранее прорабатывать другие варианты поставок».

Из России также ежегодно импортируется около 6% необходимого дизельного топлива. Но зависимость от импорта не единственный риск. Чем острее становится дефицит топлива в России и других странах региона, тем привлекательнее становится казахстанский бензин и дизель. Топливо в Казахстане остаётся одним из самых дешевых в Центральной Азии.

Разница в стоимости создаёт серьёзный стимул для нелегального вывоза ГСМ за границу. Случаи контрабанды казахстанского топлива выявляют массово.

Усилить контроль на границе предлагает финансовый советник R-FINANCE Арман Байганов: «Казахстану необходимо усиливать контроль за незаконным вывозом топлива и выявлять серых дилеров, которые занимаются его перепродажей и перевозкой за границу. Возможно, стоит ужесточить ответственность, увеличить штрафы, а в отдельных случаях предусмотреть более серьёзные меры наказания. Если сейчас не ограничить нелегальный вывоз ГСМ, в дальнейшем дефицит может возникнуть уже внутри страны».

А дефицит топлива практически всегда запускает одну и ту же цепную реакцию: предложение сокращается а цены растут. Поэтому главная задача Казахстана обеспечить и сохранить топливо внутри страны.