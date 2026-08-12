Утечка данных произошла в Казахстане?

В даркнете выставили на продажу базу, которая, по утверждению продавца, содержит данные 15 миллионов казахстанцев. По данным Mash, она насчитывает 47 миллионов строк. В базе якобы есть паспортные данные, номера телефонов, электронная почта, пароли, сведения о местах работы и сканы документов.

За информацию хакер просит 0,5 биткоина — около 32 тысяч долларов. Он утверждает, что получил данные через уязвимость eGov. В Министерстве цифрового развития заявили, что знают о публикации и проводят техническую проверку.

При этом подтверждений связи базы с государственными системами пока нет, а часть опубликованной информации не соответствует структуре данных eGov. Окончательные выводы сделают после проверки.

«На данный момент подтвержденных данных о взломе информационных систем электронного правительства и получении указанной базы непосредственно из eGov нет. Техническая проверка продолжается. По ее результатам будет предоставлена дополнительная информация. Министерство рекомендует гражданам соблюдать базовые меры цифровой безопасности», — пресс-служба Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.