Жителей Шымкента проверили на бдительность к наркорекламе

В городе Шымкенте сотрудники полиции совместно с представителями общественного фонда «Esbol Qory» провели необычный социальный эксперимент, целью которого стало изучение отношения горожан к проблеме скрытой рекламы наркотических средств.

Подобные инициативы в мегаполисе проводятся не впервые, однако нынешнее мероприятие было направлено на то, чтобы выявить не только уровень осведомленности жителей о наркопропаганде, но и их готовность реагировать на подобные правонарушения в повседневной жизни.

Для проведения эксперимента сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Шымкента подготовили специальные надписи, стилизованные под незаконные объявления о продаже наркотиков.

Они наносились на стены при помощи смываемой краски, которая не наносит вреда поверхности и легко удаляется.

Таким образом, организаторы гарантировали, что эксперимент не причинит ущерба городской инфраструктуре.

Главной задачей стало наблюдение за реакцией случайных прохожих и анализ их поведения в нестандартной ситуации.

По замыслу организаторов, жители должны были проявить гражданскую активность, обратить внимание на подозрительные надписи и при необходимости сообщить о факте их появления в полицию или хотя бы зафиксировать происходящее и опубликовать в социальных сетях.

Однако результаты оказались неоднозначными.

Большинство прохожих либо вовсе не заметили процесс нанесения надписей, либо предпочли проигнорировать увиденное.

Небольшая часть граждан все же проявила интерес, некоторые люди подходили к «исполнителю», задавали вопросы о его действиях, пытались выяснить, что именно он пишет и зачем.

Тем не менее сообщений в полицию или официальных публикаций в социальных сетях зафиксировано не было.

Как отмечают организаторы, подобный результат говорит о том, что в Шымкенте у части граждан сохраняется определенный уровень бдительности, однако культура перенаправления подобных фактов в правовое русло пока остается недостаточно сформированной.

По словам представителей фонда «Esbol Qory», именно для этого и проводятся подобные акции – чтобы показать необходимость активного участия общества в борьбе с наркопропагандой и научить жителей правильно реагировать на подозрительные ситуации.

В завершение эксперимента все нанесенные надписи были полностью удалены, а территории приведены в первоначальный вид.

Полиция Шымкента подчеркнула, что подобные мероприятия будут продолжены, так как они помогают не только оценить уровень гражданской ответственности населения, но и формируют культуру нетерпимости к любым проявлениям незаконной деятельности.