Фитосанитарные инспекторы выявили тысячи нарушений при ввозе продукции

В 2025 году фитосанитарными инспекторами в Казахстане выявлено 3,6 тыс. нарушений законодательства в сфере карантина растений. Из них 2,6 тыс. случаев связаны с импортом подкарантинной продукции из других стран.

Работа по выявлению карантинных объектов ведется в соответствии с национальным законодательством и требованиями Евразийского экономического союза. Система фитосанитарного контроля построена по многоуровневому принципу: первичный контроль осуществляется государственными инспекторами на границе, а повторный досмотр проводится по месту назначения продукции.

Такой подход позволяет своевременно выявлять потенциально опасные карантинные организмы и снижать риски их распространения.

По данным территориальных инспекций комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, рост выявляемости нарушений свидетельствует об усилении надзорной деятельности и повышении эффективности фитосанитарного контроля.

Ведомство также проводит модернизацию системы контроля. В рамках цифровой трансформации внедряются информационные системы, обеспечивающие прослеживаемость подкарантинной продукции на всех этапах ее перемещения.

Все 32 контрольных поста на границе с Россией и Кыргызстаном обеспечены стабильным доступом к интернету, что позволяет оперативно обмениваться данными и повышает прозрачность процедур.

Одновременно обновляется лабораторная база: филиалы оснащаются современным диагностическим оборудованием, включая ПЦР-системы, что значительно повышает точность и скорость проведения исследований.

В целом действующая система карантина растений демонстрирует эффективность, обеспечивая защиту территории Казахстана от фитосанитарных угроз и поддерживая устойчивое развитие аграрного сектора.