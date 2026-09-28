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Зарплата выросла на 140%: какие вопросы решил профсоюз?

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Ангелина Подлипаева
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В Шымкенте обсудили защиту трудовых прав работников и итоги пятилетней работы профсоюза «YNTYMAQ».

По данным организации, за это время помощь оказали более чем по тысяче трудовых споров, а права свыше 500 работников удалось восстановить.

Сегодня профсоюз объединяет более 23 тысяч человек и представлен на предприятиях в разных регионах страны. В дальнейшем организация планирует развивать цифровые сервисы и продолжить работу по защите работников.

Какие трудовые проблемы чаще всего приходится решать профсоюзам и что планируют изменить в ближайшие годы — смотрите в сюжете.

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