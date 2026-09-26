Почти полвека у станка: фрезеровщик из Шымкента рассказал о своей профессии

Вячеслав Захлебы посвятил работе фрезеровщиком почти полвека. За 49 лет трудового стажа у него было всего два места работы и одна профессия, которой он остаётся верен до сих пор.

По словам мастера, его работа связана с изготовлением и ремонтом металлических деталей. Их фрезеруют, растачивают, обрабатывают на токарных и шлифовальных станках.

Выбор профессии для Вячеслава Захлебы во многом определила семья. Его отец работал на заводе, поэтому после девятого класса будущий фрезеровщик поступил в училище. Затем устроился на завод «Электроаппарат», а позже перешёл на предприятие, где продолжает работать сегодня.

За годы работы мастер подготовил немало учеников. Однако, по его словам, интерес молодёжи к рабочим профессиям заметно снизился. Если раньше желающих освоить специальность было много, то сегодня молодые люди чаще выбирают работу, связанную с цифровыми технологиями и офисной занятостью.

Несмотря на это, профессия фрезеровщика остаётся востребованной в промышленности. Без специалистов, умеющих работать с металлом, изготавливать и восстанавливать детали, невозможно полноценное производство и ремонт оборудования.

Сам Вячеслав Захлебы менять профессию не собирается и продолжает работать по специальности, которой посвятил почти всю трудовую жизнь.