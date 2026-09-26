Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Футбол как часть адаптации — в Шымкенте провели турнир для подучётной молодёжи

Футбол как часть адаптации — в Шымкенте провели турнир для подучётной молодёжи

-
Алиса Дуваева
-
8

В Шымкенте прошёл футбольный турнир среди молодых людей, состоящих на учёте службы пробации. В соревнованиях приняли участие представители всех пяти районов города.

От каждого района заявили по две команды. Всего на поле вышли более 70 участников в составе десяти сборных.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают молодым людям проводить свободное время с пользой, заниматься спортом и адаптироваться к жизни в обществе. Турнир проводится не впервые и уже стал регулярным.

По словам начальника городского отдела пробации Даулета Мейирханулы, такие встречи направлены не только на формирование здорового образа жизни, но и на профилактику повторных правонарушений.

Кроме спортивных мероприятий, для молодых людей планируют проводить индивидуальную работу с привлечением психологов.

По итогам турнира команды, занявшие первые три места, получат денежные призы. Организаторы намерены продолжать подобные мероприятия и в дальнейшем.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.