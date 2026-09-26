Крепкий тенге делает импорт дешевле, но создаёт риски для бизнеса

Тенге продолжает укрепляться. По сравнению с прошлым годом национальная валюта прибавила к доллару почти 14%. На первый взгляд это выглядит позитивно: импорт становится дешевле, поездки за границу обходятся выгоднее, а часть товаров может стоить меньше. Однако экономисты предупреждают, что у слишком крепкого курса есть и обратная сторона.

Сильный тенге делает зарубежные товары более доступными для казахстанцев, но одновременно усиливает конкуренцию для отечественных производителей. Им становится сложнее соперничать с импортом внутри страны и продавать продукцию за рубеж.

Генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин отмечает, что укрепление национальной валюты может ухудшать конкурентоспособность местного бизнеса. Импорт становится дешевле, а казахстанские товары — относительно дороже на внешних рынках. В результате может расти объём ввоза продукции и ухудшаться соотношение между экспортом и импортом.

При этом в краткосрочной перспективе крепкий тенге действительно даёт определённые преимущества. Снижается стоимость импортных товаров и обслуживания внешних обязательств. Однако экспортёры получают меньше выручки в теңге, что может отражаться и на бюджетных поступлениях.

Экономисты советуют обращать внимание не только на сам курс, но и на причины его укрепления. По их словам, нынешняя динамика во многом связана с внешними факторами, в том числе стоимостью сырья.

Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов считает, что фундаментальных изменений в производительности экономики пока не произошло. Поэтому при снижении цен на сырьё курс может снова скорректироваться.

Для бизнеса и населения, подчёркивают специалисты, важнее не максимально крепкий, а стабильный курс. Именно предсказуемость позволяет планировать расходы, доходы, инвестиции и будущие обязательства.

Поэтому само укрепление тенге нельзя однозначно назвать ни положительным, ни отрицательным явлением. Итоговый эффект будет зависеть от того, насколько устойчивым окажется курс и последуют ли за нынешним укреплением резкие колебания.