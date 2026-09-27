Погибших на учениях в Мангистауской области военных посмертно наградили орденами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области.
Как сообщили в Акорде, государственные награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы награждён:
Олжас Мұхтарұлы — командир взвода войсковой части 29011.
Орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награждены:
Сержан Талғатұлы Аяпберген — командир отделения войсковой части 29011;
Дастан Нурболұлы Бегей — старший матрос, старший стрелок войсковой части 29011;
Мейрамбек Ермуханұлы Бердиханов — командир отделения войсковой части 29011;
Ақжайық Болатбекұлы Гилаж — матрос, гранатометчик войсковой части 29011;
Мансур Айтбайулы Гумаров — командир отделения войсковой части 29011;
Олжас Тажибайұлы Диханбаев — командир отделения войсковой части 29011;
Әсет Саматұлы Жаңабай — специалист, наводчик войсковой части 29011;
Алмас Жусипулы Кобенов — матрос, гранатометчик войсковой части 29011;
Азамат Болатбекұлы Мадихан — матрос, помощник гранатометчика войсковой части 29011;
Өмірбек Өмірболатұлы Өмірзақ — матрос, гранатометчик войсковой части 29011;
Женис Тлеушевич Темиргалиев — матрос, помощник пулеметчика войсковой части 29011;
Ақылбек Қабденұлы Төлеген — старший матрос, старший стрелок войсковой части 29011;
Мирас Турдыбекұлы — матрос, стрелок войсковой части 29011.
Все награды военнослужащим присуждены посмертно.