Погибших на учениях в Мангистауской области военных посмертно наградили орденами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области.

Как сообщили в Акорде, государственные награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы награждён:

Олжас Мұхтарұлы — командир взвода войсковой части 29011.

Орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награждены:

Сержан Талғатұлы Аяпберген — командир отделения войсковой части 29011;

Дастан Нурболұлы Бегей — старший матрос, старший стрелок войсковой части 29011;

Мейрамбек Ермуханұлы Бердиханов — командир отделения войсковой части 29011;

Ақжайық Болатбекұлы Гилаж — матрос, гранатометчик войсковой части 29011;

Мансур Айтбайулы Гумаров — командир отделения войсковой части 29011;

Олжас Тажибайұлы Диханбаев — командир отделения войсковой части 29011;

Әсет Саматұлы Жаңабай — специалист, наводчик войсковой части 29011;

Алмас Жусипулы Кобенов — матрос, гранатометчик войсковой части 29011;

Азамат Болатбекұлы Мадихан — матрос, помощник гранатометчика войсковой части 29011;

Өмірбек Өмірболатұлы Өмірзақ — матрос, гранатометчик войсковой части 29011;

Женис Тлеушевич Темиргалиев — матрос, помощник пулеметчика войсковой части 29011;

Ақылбек Қабденұлы Төлеген — старший матрос, старший стрелок войсковой части 29011;

Мирас Турдыбекұлы — матрос, стрелок войсковой части 29011.

Все награды военнослужащим присуждены посмертно.