164 спортсмена участвуют в чемпионате Казахстана по пулевой стрельбе в Шымкенте

В Шымкенте проходит чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе среди юношей. В соревнованиях участвуют 164 спортсмена из девяти регионов страны.

За медали борются представители Астаны, Алматы, Шымкента, Алматинской, Павлодарской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областей.

Участники соревнуются в олимпийских упражнениях. По словам старшего тренера по пулевой стрельбе Анвара Юнусметова, чемпионат проводится ежегодно среди спортсменов 2008 года рождения и младше. Результаты юных стрелков отслеживают для дальнейшего пополнения резерва национальной сборной.

«Спортсмены показывают высокие результаты, хорошую подготовку и дисциплину. Сам я выступил не так успешно, как хотелось бы, но впереди ещё турнир памяти мастера спорта международного класса СССР Владимира Почивалова», — рассказал мастер спорта международного класса Валат Мусаев.

Ранее казахстанские стрелки выступили на Азиатских играх в японских Айти и Нагое. Ислам Сатпаев завоевал бронзовую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений на дистанции 50 метров. Женская сборная Казахстана в составе Арины Малиновской, Софии Шульженко и Елизаветы Безруковой также стала бронзовым призёром в командном зачёте в этой дисциплине.

После чемпионата в Шымкенте состоится международный турнир памяти Владимира Почивалова. Ожидается участие более 200 спортсменов из 14 стран. Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы.