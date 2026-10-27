Пять медалей по унифайту привезли юные спортсмены из Шымкента

Юные спортсмены из Шымкента успешно выступили на чемпионате Казахстана по унифайту, который прошёл в Алматы и был посвящён памяти Народного героя Бауыржана Момышулы.

В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет со всей страны. Шымкент представили воспитанники военно-патриотического клуба «Жас бүркіт», которые готовились к турниру под руководством военнослужащих воинской части 6698 Национальной гвардии.

Унифайт представляет собой двоеборье, включающее несколько этапов. Спортсменам необходимо преодолеть полосу препятствий, выполнить стрельбу из пневматического оружия или метание ножей, а затем провести поединок по рукопашному бою.

Всего на чемпионат отправились десять юных спортсменов из Шымкента.

По итогам соревнований Абдурахман Шакуров завоевал золотую медаль и стал чемпионом Казахстана. Серебряными призёрами стали Умар Мухсинбаев и Жасурбек Шерметов. Бронзовые медали завоевали Абай Алдияр и Жасурбек Нарметов.

Участники отмечают, что подготовка к подобным соревнованиям требует не только хорошей физической формы, но и выносливости, дисциплины и умения быстро принимать решения.

По словам представителей школы, участие в таких турнирах помогает подросткам развивать спортивные навыки, укреплять характер и интерес к военно-патриотической подготовке.

После возвращения спортсменов в Шымкент их встретили родители, преподаватели и представители школы.