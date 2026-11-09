В Шымкенте 165 спортсменов приняли участие в чемпионате Казахстана по спортивной гимнастике

В Шымкенте завершился чемпионат Республики Казахстан по спортивной гимнастике среди молодёжи. Соревнования проходили с 1 по 7 ноября и собрали 165 спортсменов из девяти регионов страны.

За звание лучших боролись представители Астаны, Алматы, Шымкента, Мангистауской, Карагандинской, Павлодарской, Абайской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей.

Главными задачами чемпионата стали повышение спортивного мастерства молодых гимнастов, выявление перспективных атлетов и формирование резерва для национальной сборной Казахстана.

Участники продемонстрировали подготовку в различных гимнастических дисциплинах, соревнуясь за медали и возможность заявить о себе на республиканском уровне.

Одной из победительниц соревнований стала Илана Раздыкова, занявшая первое место в многоборье. Спортсменка занимается гимнастикой уже девять лет и связывает с этим видом спорта своё будущее.

«Я заняла первое место в многоборье. Для меня спортивная гимнастика — это моя жизнь. Я очень люблю этот спорт и занимаюсь им уже девять лет. В следующем году хочу подготовиться к чемпионату мира. Моя главная мечта — стать олимпийской чемпионкой», — рассказала Илана Раздыкова.

Своим выступлением осталась довольна и гимнастка Екатерина Лебедь. По словам спортсменки, ей удалось выполнить программу без падений.

«Мне понравилось, как я выступила. Всё прошло достойно, без падений. Хочу стать чемпионкой мира, выступать на международных соревнованиях и в будущем завоевать олимпийское золото», — поделилась Екатерина Лебедь.

Старший тренер женского отделения по спортивной гимнастике Галина Николаева отметила высокий уровень конкуренции между участниками.

По её словам, среди мастеров спорта успешно выступила Илана Раздыкова, а среди кандидатов в мастера спорта — Екатерина Лебедь.

«На чемпионат приехали спортсмены из девяти регионов. Сейчас участники выступают примерно на равных. Хорошие результаты показывают Шымкент и Алматы. При этом спортивная гимнастика активно развивается и в других регионах Казахстана», — отметила Галина Николаева.

Тренер подчеркнула, что рост конкуренции способствует повышению уровня подготовки спортсменов и развитию гимнастики в стране.

Для молодых участников чемпионат стал возможностью проверить свои силы, получить соревновательный опыт и продемонстрировать результаты многолетних тренировок.

По итогам семидневных соревнований определили победителей и призёров, которых наградили медалями и дипломами.

Организаторы отмечают, что проведение подобных чемпионатов помогает выявлять перспективных спортсменов, которые в дальнейшем смогут представлять Казахстан на международной арене.