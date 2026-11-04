Спортсменка из Шымкента принесла Казахстану первую медаль чемпионата мира по стрельбе

Спортсменка из Шымкента Ирина Юнусметова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира ISSF по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в Дохе (Катар). Её награда стала первой для сборной Казахстана на мировом первенстве.

Чемпионат мира проходит с 1 по 14 ноября 2026 года. В соревнованиях принимают участие 1026 спортсменов из 90 стран. Казахстан на международном турнире представляют 30 стрелков.

Первую награду национальной сборной принесла представительница Шымкента Ирина Юнусметова. 3 ноября она выступила в дисциплине «стрельба из пистолета на дистанции 50 метров» и набрала 537 очков, заняв третье место.

Победительницей соревнований стала спортсменка из Турции Севваль Илайда Тархан, показавшая результат 546 очков. Серебряную медаль завоевала представительница Армении Эльмира Карапетян, набравшая 542 очка.

Таким образом, казахстанская спортсменка уступила победительнице девять очков, а серебряному призёру — пять.

Бронза Ирины Юнусметовой открыла медальный счёт сборной Казахстана на чемпионате мира ISSF 2026 года.

Мировое первенство в Дохе продлится до 14 ноября. Казахстанские спортсмены продолжат выступления в других дисциплинах пулевой и стендовой стрельбы.