Спортсмены из Шымкента успешно выступили на чемпионате Казахстана по ММА

Спортсмены из Шымкента завоевали три золотые и одну серебряную медаль на чемпионате Республики Казахстан по смешанным боевым единоборствам (ММА), который прошёл в Астане. Все четверо призёров получили квоты на участие в чемпионате мира.

В соревнованиях приняли участие около тысячи спортсменов со всей страны. За медали боролись представители разных возрастных категорий — от юношей до взрослых бойцов.

Одним из чемпионов стал Лев Вон, выступавший в разделе Traditional среди спортсменов 14–15 лет в весовой категории до 70 килограммов.

Юный боец отметил, что к соревнованиям готовился под руководством тренера Алишера Садыкова, и поблагодарил за поддержку свою команду «13 Легион».

Ещё две золотые медали Шымкенту принесли Али Ахмедов и Жохангир Сайдикаримов.

Али Ахмедов стал победителем среди спортсменов 16–17 лет в весовой категории до 85 килограммов. Жохангир Сайдикаримов занял первое место среди участников 14–15 лет в весе до 75 килограммов.

Серебряную медаль завоевал Мадияр Бахтияров, выступавший в возрастной категории 14–15 лет в весе до 65 килограммов.

По словам Али Ахмедова, конкуренция на чемпионате была высокой, а соперники — хорошо подготовленными. Сам спортсмен занимается смешанными единоборствами почти четыре года и мечтает в будущем стать чемпионом UFC.

Тренер Алишер Садыков отметил, что интерес к ММА среди молодёжи Шымкента продолжает расти. Всё больше подростков приходят в спортивные секции, а уровень подготовки бойцов повышается.

По его словам, включение ММА в программу Азиатских игр открывает дополнительные перспективы для спортсменов. В будущем тренер надеется увидеть этот вид спорта и в олимпийской программе.

Главным итогом чемпионата для шымкентской команды стали не только четыре медали, но и право выступить на мировом первенстве.

Теперь Льву Вону, Али Ахмедову, Жохангиру Сайдикаримову и Мадияру Бахтиярову предстоит подготовка к международным соревнованиям, где они смогут представить Казахстан.