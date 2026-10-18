Куда сходить в Шымкенте 18 октября: автошоу, концерты, спектакли и мастер-класс

В Шымкенте 18 октября пройдут сразу несколько мероприятий — от масштабного автошоу и творческого мастер-класса до театральных постановок и концерта. Собрали варианты, как провести выходной.

Секретная книжная ярмарка

18 октября в Шымкенте продолжится осенняя секретная книжная ярмарка. Посетителям предлагают необычный формат покупки книг — «свидание с книгой вслепую».

Гости смогут приобрести загадочные книжные боксы, не зная заранее, какое произведение находится внутри. На выбор представлены разные жанры: романтика, фэнтези, классика, детективы, современная проза и психология.

Стоимость одного бокса составляет в среднем 6–7 тысяч тенге. В цену входят книга, дополнительные книжные сюрпризы и упаковка.

Место: кофейня Aura8, улица Тауке хана, 43а/1.

Время: с 12:00 до 20:00. Ярмарка может завершиться раньше.

Стоимость: 6 000–7 000 тенге за бокс.

Количество ограничено — всего 90 боксов в день.

Автошоу LOWKZMEET2026

Любителей автомобилей ждёт масштабная автовыставка, зрелищные заезды, дрифт-корчи из Алматы, дрифт-такси и экстремальное шоу «Заир». На площадке также будут музыка, фуд-зона и развлечения для всей семьи.

Начало — 12:00.

Адрес: улица Куртаева, 96/2.

Стоимость билетов — от 3000 теңге.

Источник: sxodim.shymkent.

Мастер-класс по созданию интерьерной картины

Участникам предложат попробовать себя в работе с акрилом и самостоятельно создать интерьерную картину. Все необходимые материалы предоставляются, художественный опыт не требуется.

Начало — 15:00.

Адрес: улица Мадели Кожа, 171/1.

Стоимость — от 14 000 теңге.

Источник: sxodim.shymkent.

Спектакль «Сүйікті етші, сүйіктім!»

В театре имени Ж. Шанина покажут лирическую драму «Сүйікті етші, сүйіктім!». На 18 октября заявлены сеансы в 16:00 и 19:00.

Место проведения: театр имени Ж. Шанина.

Стоимость билетов — от 5000 теңге.

Источник: Ticketon.

Спектакль «Безумный Пьеро»

В Шымкенте выступит ташкентский театр «Другие звери» со спектаклем «Безумный Пьеро».

Начало — 19:00.

Место проведения: театр «Разработка», улица Сайрамская, 1/1.

Стоимость билетов — от 5250 теңге.

Источник: Ticketon, «Давай Сходим!».

Концерт Мейрамбека Беспаева «50 жас»

Ещё одним событием вечера станет юбилейный концерт Мейрамбека Беспаева «50 жас».

Начало — 20:00.

Место проведения: QYZGALDAQ SARAIY, микрорайон Шымсити.

Стоимость билетов — от 5000 теңге.

Источник: Ticketon.

Организаторы рекомендуют перед посещением уточнять актуальное время проведения мероприятий и наличие билетов.