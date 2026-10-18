Куда сходить в Шымкенте 18 октября: автошоу, концерты, спектакли и мастер-класс

В Шымкенте 18 октября пройдут сразу несколько мероприятий — от масштабного автошоу и творческого мастер-класса до театральных постановок и концерта. Собрали варианты, как провести выходной.
Секретная книжная ярмарка
18 октября в Шымкенте продолжится осенняя секретная книжная ярмарка. Посетителям предлагают необычный формат покупки книг — «свидание с книгой вслепую».
Гости смогут приобрести загадочные книжные боксы, не зная заранее, какое произведение находится внутри. На выбор представлены разные жанры: романтика, фэнтези, классика, детективы, современная проза и психология.
Стоимость одного бокса составляет в среднем 6–7 тысяч тенге. В цену входят книга, дополнительные книжные сюрпризы и упаковка.
Место: кофейня Aura8, улица Тауке хана, 43а/1.
Время: с 12:00 до 20:00. Ярмарка может завершиться раньше.
Стоимость: 6 000–7 000 тенге за бокс.
Количество ограничено — всего 90 боксов в день.
Автошоу LOWKZMEET2026
Любителей автомобилей ждёт масштабная автовыставка, зрелищные заезды, дрифт-корчи из Алматы, дрифт-такси и экстремальное шоу «Заир». На площадке также будут музыка, фуд-зона и развлечения для всей семьи.
Начало — 12:00.
Адрес: улица Куртаева, 96/2.
Стоимость билетов — от 3000 теңге.
Источник: sxodim.shymkent.
Мастер-класс по созданию интерьерной картины
Участникам предложат попробовать себя в работе с акрилом и самостоятельно создать интерьерную картину. Все необходимые материалы предоставляются, художественный опыт не требуется.
Начало — 15:00.
Адрес: улица Мадели Кожа, 171/1.
Стоимость — от 14 000 теңге.
Источник: sxodim.shymkent.
Спектакль «Сүйікті етші, сүйіктім!»
В театре имени Ж. Шанина покажут лирическую драму «Сүйікті етші, сүйіктім!». На 18 октября заявлены сеансы в 16:00 и 19:00.
Место проведения: театр имени Ж. Шанина.
Стоимость билетов — от 5000 теңге.
Источник: Ticketon.
Спектакль «Безумный Пьеро»
В Шымкенте выступит ташкентский театр «Другие звери» со спектаклем «Безумный Пьеро».
Начало — 19:00.
Место проведения: театр «Разработка», улица Сайрамская, 1/1.
Стоимость билетов — от 5250 теңге.
Источник: Ticketon, «Давай Сходим!».
Концерт Мейрамбека Беспаева «50 жас»
Ещё одним событием вечера станет юбилейный концерт Мейрамбека Беспаева «50 жас».
Начало — 20:00.
Место проведения: QYZGALDAQ SARAIY, микрорайон Шымсити.
Стоимость билетов — от 5000 теңге.
Источник: Ticketon.
Организаторы рекомендуют перед посещением уточнять актуальное время проведения мероприятий и наличие билетов.