При назначении части пособий в Казахстане будут учитывать доходы всей семьи

В Казахстане с 1 января 2027 года изменится порядок назначения части государственных пособий. Для 14 видов выплат планируют учитывать не только принадлежность человека к определённой социальной категории, но и материальное положение всей семьи.

Для этого будет применяться комплексная оценка нуждаемости домохозяйства.

Семьи будут распределяться по категориям в зависимости от уровня благополучия. Для домохозяйств категорий А и В порядок назначения отдельных пособий пересмотрят. Семьи, отнесённые к категориям C, D и E, сохранят право на меры поддержки при соблюдении установленных условий.

При этом изменения затронут не все социальные выплаты. Из 36 видов бюджетных пособий 22 продолжат назначать по прежним правилам — без учёта общего материального и социального положения семьи.

В Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают, что новый подход направлен на более адресное предоставление государственной поддержки.