Мужчина сможет уйти в декрет, но без выплаты пособия

В Министерстве труда и социальной защиты населения разъяснили порядок выплат при рождении ребёнка и уходе за ним, а также уточнили, кто сможет получать декретные выплаты.

Для женщин, которые участвовали в системе социального страхования два года и более, выплата по уходу за ребёнком из Государственного фонда социального страхования сохраняется независимо от категории семьи.

Принцип нуждаемости будет применяться к единовременному пособию на рождение ребёнка, которое выплачивается из республиканского бюджета. По словам министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, неработающие женщины из семей категорий C, D и E смогут получать такие выплаты, тогда как для семей категорий А и В они не предусмотрены.

В Минтруда также уточнили, что выход женщины на работу до окончания декретного отпуска не станет основанием для прекращения выплаты по уходу за ребёнком. Она будет сохраняться до достижения ребёнком полутора лет.

Отдельно министр пояснил, что декретные выплаты по закону будут получать только женщины. Пособие получит новое название — «по материнству» — и будет предназначено для матери и ребёнка.

При этом мужчина сможет оформить декретный отпуск и ухаживать за ребёнком, однако соответствующее пособие ему выплачиваться не будет.