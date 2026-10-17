Семьи в Казахстане распределяют по пяти категориям — от А до Е

Цифровая карта семьи в Казахстане содержит сведения о 6,2 млн семей и домохозяйств. Для оценки их социального положения используются данные более чем из 30 государственных информационных систем.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, при определении уровня благополучия учитываются два основных направления — материальное положение семьи и её социальная устойчивость.

Материальная составляющая включает 59 показателей. Среди них — доходы, занятость, наличие недвижимости и транспорта, предпринимательская деятельность, сельскохозяйственные активы, а также кредитные обязательства.

Все сведения поступают из государственных баз данных. На их основе семьи распределяются по пяти категориям — от А до Е.

При этом категория учитывается только при назначении тех выплат, для которых законом предусмотрена оценка нуждаемости.