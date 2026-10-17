В Минтруда разъяснили гарантии по пенсионным накоплениям

Пенсионные накопления граждан на индивидуальных счетах по-прежнему гарантируются государством. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

По его словам, соответствующая норма закреплена в Социальном кодексе. Изменения касаются инвестиционного дохода, полученного от управления пенсионными накоплениями.

Как пояснил министр, граждане могут самостоятельно выбирать, где размещать пенсионные накопления, в том числе передавать их частным управляющим компаниям. В этом случае возмещение возможных потерь инвестиционного дохода из республиканского бюджета не предусматривается.

Условия управления средствами и ожидаемый инвестиционный доход зависят от выбранной управляющей компании или ЕНПФ.