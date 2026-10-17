ИИ может следить за онлайн-экзаменом на водительские права

В Казахстане рассматривают возможность перевести теоретический экзамен на получение водительских прав в онлайн-формат. Предполагается, что сдавать его можно будет дистанционно, а за соблюдением правил тестирования будет следить искусственный интеллект.

Инициатива должна сократить очереди в спецЦОНах и сделать процедуру получения водительского удостоверения удобнее. Однако мнения будущих водителей и специалистов автошкол по поводу нововведения разделились.

Ученица автошколы Арайлым Жумакулкызы считает дистанционный формат удобным, поскольку желающим сдавать экзамен сейчас приходится долго ждать свободной даты.

В то же время преподаватели автошкол опасаются, что онлайн-экзамен может дать дополнительные возможности для списывания. По их мнению, проверка знаний ПДД должна проходить под контролем специалистов, поскольку теория напрямую связана с безопасностью на дороге.

Автоэксперт Алексей Алексеев, напротив, считает, что при правильной организации тестирования риск списывания можно снизить. Вопросы могут выпадать в случайном порядке, а время на ответ — быть ограниченным.

По словам экспертов, ещё одна проблема — длительное ожидание экзамена. За это время кандидаты могут забыть часть материала, изученного в автошколе.

Пока возможность сдавать теоретический экзамен из дома остаётся только предложением. Даже если инициативу одобрят, практическую часть экзамена по-прежнему придётся проходить за рулём.