Что носить этой осенью?

Мода — вещь капризная, но предсказуемая в одном: она всегда возвращается. Пока Париж и Милан спорят, вернется ли минимализм, Шымкент спокойно живет своей модой. И у нее, поверьте, есть характер. Здесь тренды проходят через южное солнце, переменчивую погоду и восточный вкус к красивой жизни. А что же именно будет актуально осенью и зимой 2026-2027? Давайте разберемся!

От мешковатости — к силуэту

Несколько сезонов подряд мы прятались в объемные вещи. Удобно — спору нет, но женственность в них, увы, теряется. Главный лейтмотив этой осени — смещение от бесформенного оверсайза к выразительной женственности, богатым фактурам и глубоким природным оттенкам. Об этом рассказала преподаватель кафедры «Дизайн и мода» Tashenev University Айжан Аймурзаевна Купенова.

«Возвращается все к приталенности, уходят мешковатые вещи с четкими пропорциями, в тренде — жакеты, подчеркнутые талии, полуприталенные силуэты, укороченные куртки и широкие корсетные ремни поверх одежды и костюмов», — отмечает она.

Особая деталь сезона — воротник-стойка. Острая и графичная, она встречается на пальто, куртках и плащах. А широкие брюки снова соседствуют с узкими силуэтами, которые принято носить

с объемным верхом. Игра объемов никуда не ушла, но стала осознанной, а не тотальной. Именно в этом балансе — между комфортом и формой — и живет сегодняшняя мода. Она не требует жертв, а предлагает выбор.

Замша, кружева и плотный трикотаж

Если выбирать один материал сезона, то это, безусловно, замша. Актуально все: куртки, юбки, лоферы, сумки и ремни. Рядом с замшей в трендах — бахрома, контрастные кружева и плотный трикотаж.

Замша хороша тем, что одинаково уместна и в повседневном образе, и в вечернем. Мягкая фактура добавляет образу глубины и благородства. А ее природные оттенки — от песочного до шоколадного — легко сочетаются почти с любым цветом.

Кружева, кстати, перестали быть исключительно вечерним материалом. Теперь их смело комбинируют со строгими жакетами и плотным трикотажем: получается сложно, интересно и совсем не банально.

Объемные кардиганы в этом сезоне вполне заменят легкое пальто. Свитера в крупную клетку, воротники-поло, мохер, альпака и кашемир отвечают за тепло и то самое тактильное удовольствие, ради которого мы и любим осень.

Трикотаж вообще становится главным героем гардероба: он и греет, и уютно обнимает, и при этом выглядит дорого, если он из качественной пряжи.

Цвета: бургунди вместо черного

Модная палитра этой осени — глубокие природные оттенки. Главный цвет сезона — бургунди и темный бордовый, который в гармонично подобранных образах и в качестве акцента уверенно вытесняет базовый черный. К нему присоединяются шоколад и оливковый, горчичный и сливочно-желтый. Эти цвета хороши тем, что идут практически всем и легко сочетаются между собой: бордовый — с шоколадом, оливковый — с горчичным, кобальтовый — с серым.

Обувь тяготеет к массивной подошве: лоферы, дерби и ботинки на плотной подошве — фавориты осенней погоды. Двухцветные модели добавляют образу графичности. Завершают картину длинные шарфы из той же пряжи, что и свитер, или контрастные, свободно свисающие вдоль силуэта. Такой шарф не только греет, но и работает как самостоятельный акцент, задающий настроение всему образу.

Национальный декор вне времени

Пока сезонные тренды сменяют друг друга, национальный декор остается в моде всегда. Ирина Степановна Ким, член Союза дизайнеров РК и Евразийского союза дизайнеров, уверена, что декор — это композиционный центр изделия, поэтому он актуален в любом ассортименте: от вечерних нарядов до верхней одежды.

«Сейчас в Казахстане востребован именно национальный декор. Это всегда было и будет востребовано. Национальный колорит очень фактурный и интересный», — пояснила она. Орнаменты стилизуют, преобразуют, на их основе рождаются работы, которые не спутать ни с чем.

То же и с аксессуарами. Этностиль в стране в тренде много лет: орнаменты и декоративные элементы в казахских мотивах используются повсеместно. И это не просто дань традиции, а способ отличаться, сохраняя собственное лицо.

Айжан Купенова добавляет важный практический нюанс: украшения нужно выбирать по ситуации — на работу, на каждый день или на выход. Даже аксессуары — это наш внутренний выбор и способ ощущать себя комфортно.

Как выбрать пальто, которое не подведет?

Осень и зима в Шымкенте — время, когда верхняя одежда становится главной. И здесь важно не ошибиться. Айжан Купенова советует отталкиваться от типажа: кому-то идет приталенное пальто, а кому-то — прямого кроя.

Прямой крой она называет базовой вещью, которая идет всем и остается актуальной. Но при этом хочется, чтобы у пальто были интересное моделирование, крой, асимметрия в деталях.

Качество пальто — это не только ткань, но и посадка. Хорошее пальто должно держать форму, не перекашиваться после первой носки и садиться по фигуре так, чтобы не хотелось его поправлять. Именно поэтому примерка и честный взгляд в зеркало важнее модного ярлыка.

Что касается теплых слоев, то на помощь приходят кейпы и пончо.

«Несколько лет в моде кейп-варианты — это такая накидка. Пончо всегда остается, оно особо не уходит», — отмечает Айжан Купенова.

Пончо можно смоделировать с воротником-стойкой и носить поверх одежды: в этом сезоне это одновременно модно, необычно и тепло. Для шымкентской осени, которая еще позволяет обходиться без тяжелой куртки, это почти идеальное решение.

Комфорт — новая роскошь

Обувь — отдельная боль и отдельное удовольствие. Молодым девушкам каблуки не запрещены: лодочки и босоножки высотой от семи до 10 см вполне уместны.

Но подбор обуви так же индивидуален, как и подбор одежды: у всех разная стопа, разный подъем, разная полнота. При широких ногах с высоким подъемом лучше выбирать квадратный или закругленный носок. Острые носки, конечно, красивые, но часто некомфортные и приводят к мозолям.

Женщинам в возрасте целый день на каблуках ходить тяжело: сказываются здоровье, осанка, нагрузка на суставы. Простой лайфхак! Имейте две пары обуви: одну — на выход, вторую — комфортную рядом. «Красивая обувь — это красивая осанка и походка. Но если некомфортно, тяжело, лучше иметь запасную пару обуви», — советует Ирина Ким.

Молодежь, кстати, все чаще выбирает кроссовки. Удобство становится нормой. Но там, где есть определенные требования к образу, соответствовать ему все же необходимо — это вопрос уважения к ситуации и к себе.

ИИ как стилист: помощник, но не истина

Отдельная тема, которая все громче звучит в модной среде, — искусственный интеллект (ИИ). Сегодня к нему за помощью обращаются не только дизайнеры, создающие образы и концепции, но и обычные люди, особенно молодежь.

ИИ стал чем-то вроде личного консультанта: подскажет, что надеть, как сочетать цвета, какой силуэт выбрать. И это, безусловно, удобно, особенно если нет возможности обратиться к реальному стилисту, услуги которого стоят недешево.

Бабур Фархадович Рахимов, преподаватель кафедры «Дизайн и мода» Tashenev University, называет соцсети и ИИ заметными тенденциями времени. ИИ ускоряет работу: то, на что раньше уходили недели и месяцы, теперь можно сделать за пять минут. Он помогает с набросками и поиском визуальных решений, но результат все равно зависит от человеческой идеи и опыта. Технология не заменяет творческого специалиста, а лишь расширяет его возможности.

Однако у этой доступности есть обратная сторона. ИИ — это не достоверный источник, все, что он предлагает, — лишь вероятный вариант, основанный на усредненных данных. Подойдет ли он именно вам, вашей фигуре, вашему типажу, вашему образу жизни — это большой вопрос. Никакой алгоритм не знает ваших привычек, особенностей фигуры и внутреннего ощущения себя так, как знаете вы сами. Поэтому ИИ стоит воспринимать как инструмент и советчика, но не как истину в последней инстанции. Мода — это все-таки живое дело, и последнее слово всегда остается за человеком.

Пять ошибок, которые старят

Часто в образах женщин старшего возраста встречаются детали и сочетания, которые сразу выдают, что над образом не думали. И тут эксперты сходятся в одном: попытка «омолодиться» через одежду почти всегда играет против женщины.

«Женщины в возрасте стараются омолодиться, и не только за счет внешнего вида, но и за счет одежды. Начинают покупать молодежные вещи, а это первостепенная ошибка», — говорит Ирина Ким. Короткие юбки и облегающие наряды после определенного возраста не делают женщину моложе, а делают ее вульгарной. Возраст — это возраст. Надо соответствовать ему. Элегантность и молодость можно сохранить, но за счет правильно подобранного образа, а не короткой длины.

Вторая ошибка — игнорирование своего типажа. Фигур выделяют пять типов, и для каждого требуется свой подход. Но есть негласный и объединяющий фактор для всех типажей: с возрастом верхняя одежда должна закрывать талию и бедра, а короткие вещи, открывающие бедра, уместны далеко не всегда.

Третья ошибка — пренебрежение ростом. Невысоким женщинам не идут крупные рисунки и фактурные ткани с большими деталями, так как они зрительно расширяют и укорачивают. Мелкий рисунок, полоска, высокая посадка и чуть завышенная линия талии, наоборот, удлиняют силуэт.

Четвертая — невнимание к конструктивным линиям. Треугольный вырез удлиняет шею, глубокая пройма сужает плечи, а вырез-лодочка, напротив, расширяет их.

Пятая — слепое следование тренду. «Не все, что предлагает мода, всем идет. У всех людей вкус разный. Собственный стиль человек развивает сам», — напоминает Ирина Ким.

Это, пожалуй, главный совет сезона: моду можно изучать, но носить одежду нужно по-своему.

Мода циклична, а стиль индивидуален

Мода, напоминает Ирина Ким, циклична: каждые тридцать лет она возвращается, хотя меняется ежегодно. Низкая посадка, клеш, колокола — все это уже было и снова приходит, но в видоизмененном виде. Европейские тренды доходят до нас, но здесь их адаптируют под азиатский тип и местный образ жизни.

Главное, что объединяет всех экспертов: мода начинается не с подиума и витрины, а с человека — с его типажа, вкуса, ощущения себя. Тренд можно взять на вооружение, но носить его нужно по-своему. Иначе он останется чужой одеждой, в которой неуютно. Этой осенью Шымкент одевается красиво, тепло и по-своему. Пожалуй, это и есть самый устойчивый тренд сезона.

Жанна Курманбекова