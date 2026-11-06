В Шымкенте прошёл футбольный матч в честь легендарного Евстафия Пехлеваниди

На Центральном стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте состоялся товарищеский матч, посвящённый известному футболисту Евстафию Пехлеваниди, внёсшему значительный вклад в развитие шымкентского и казахстанского футбола.

На поле встретились ветераны футбола и бывшие профессиональные игроки. Мероприятие стало возможностью вспомнить яркие моменты спортивной карьеры, встретиться с бывшими товарищами по команде и отдать дань уважения футбольным традициям города.

Особенным событием встреча стала для самого Евстафия Пехлеваниди. Вернувшись на стадион, где когда-то выступал, футболист поделился воспоминаниями о своей спортивной карьере и признался, что каждый приезд в Шымкент вызывает у него сильные эмоции.

«Впечатления всегда остаются, когда я уезжаю. Ностальгия говорит сама за себя. Трудно говорить, когда стоишь на стадионе, на котором играл. Молодёжь должна знать историю казахстанского и шымкентского футбола», — отметил Евстафий Пехлеваниди.

Он также поздравил футбольный клуб «Ордабасы» с поддержкой болельщиков, которые заполняют трибуны стадиона, и пожелал команде успешных выступлений на европейской арене.

Организаторы подчеркнули, что подобные встречи помогают сохранить историю местного футбола и передать спортивные традиции молодому поколению.

Президент футбольного клуба «Ордабасы» Жасулан Барманкулов выразил благодарность ветеранам за их вклад в развитие спорта.

«Мы очень благодарны нашим ветеранам за вклад в развитие казахстанского и шымкентского футбола. Решили организовать такой турнир в честь 50-летия шымкентского футбола. Надеюсь, все остались довольны», — сказал Жасулан Барманкулов.

Товарищеская встреча прошла в дружеской атмосфере. Несмотря на символический характер матча, участники продемонстрировали результативную игру. Встреча завершилась ничьей со счётом 7:7.

Главной целью мероприятия стала не победа одной из команд, а чествование ветеранов, сохранение футбольного наследия Шымкента и укрепление связей между разными поколениями спортсменов.