В Каратауском районе Шымкента обновляют дороги, инженерные сети и благоустраивают дворы

В Каратауском районе Шымкента продолжается реализация инфраструктурных проектов. В 2026 году здесь ремонтируют дороги, модернизируют коммунальные сети, строят тротуары, детские и спортивные площадки, а также создают новые зоны отдыха.

Каратауский район объединяет 19 населённых пунктов, в которых проживают более 340 тысяч человек.

Одним из основных направлений работы остаётся развитие дорожной инфраструктуры. В этом году асфальтирование было запланировано на 132 улицах и проездах. На сегодняшний день работы завершены на 117 из них.

Кроме того, в районе построили 27 километров тротуаров. Для предотвращения скопления дождевой воды на 22 участках установили ирригационные системы.

Продолжается модернизация инженерных коммуникаций. По данным районного акимата, уровень обеспеченности населения питьевой водой и электричеством достиг 99%, природным газом — 98%.

В рамках обновления электросетей заменили 12,3 километра линий электропередачи и установили девять трансформаторов.

Как сообщил заместитель акима Каратауского района Жарылкасын Машбек, в 2026 году работы по модернизации электроснабжения проводятся в жилом массиве Сайрам.

Здесь меняют изношенные электрические сети и подключают абонентов. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация для обеспечения электроэнергией новых участков застройки микрорайона «Гидрогеолог».

Отдельное внимание уделяется подготовке к отопительному сезону. В Каратауском районе к централизованному теплоснабжению подключён 541 многоквартирный дом, ещё 127 домов используют автономное отопление.

В микрорайонах Нурсат и Астана обновили около 4,9 километра изношенных тепловых сетей. Также к работе в зимний период подготовлены системы отопления 281 социального объекта.

При этом одним из актуальных вопросов остаётся развитие канализационной инфраструктуры. На сегодняшний день централизованной канализацией обеспечено 46% территории района.

По словам Жарылкасына Машбека, в этом году строительство канализационных сетей ведётся в микрорайонах «Мирас-1» и «Мирас-2».

«На сегодняшний день строительные работы завершены на 98–99%. Планируется, что до конца года они будут полностью завершены, а объекты введены в эксплуатацию», — сообщил заместитель акима района.

Подрядчиком выступает ТОО «Ынтымақ Бес-Арыс».

Параллельно в Каратауском районе продолжается благоустройство общественных пространств и дворовых территорий.

С начала года здесь построили и ввели в эксплуатацию 10 скверов. Строительство ещё одной зоны отдыха продолжается.

Также завершено обустройство 25 детских игровых площадок и введены в эксплуатацию пять спортивных площадок.

В рамках обновления внешнего облика района на фасадах восьми многоквартирных домов установили архитектурную подсветку, а ещё 10 зданий украсили муралами.

Работы по развитию дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры района продолжаются.