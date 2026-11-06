В Енбекшинском районе Шымкента обновляют дороги и расширяют канализационные сети

В Енбекшинском районе Шымкента продолжается модернизация инженерной и дорожной инфраструктуры. В 2026 году здесь ремонтируют улицы, строят тротуары, обновляют электросети и расширяют систему канализации. Параллельно ведётся благоустройство общественных пространств и строительство детских и спортивных площадок.

Енбекшинский район является одним из наиболее густонаселённых в Шымкенте. Здесь проживают более 230 тысяч человек. В состав района входят 18 жилых массивов и 11 микрорайонов, на территории которых расположены 728 улиц и проездов.

По данным районного акимата, сегодня питьевой водой и природным газом обеспечены 97% жителей, электроэнергией — 99,8%. Доля дорог с асфальтовым покрытием составляет 97,6%.

Одним из основных направлений работы остаётся развитие дорожной инфраструктуры.

В 2025 году в районе заасфальтировали 158 километров дорог на 195 улицах. В текущем году запланировали ремонт тупиковых участков на 29 улицах. На сегодняшний день работы завершены на 24 из них.

Кроме того, на 17 улицах обновили 19,5 километра изношенного дорожного покрытия.

Продолжается строительство пешеходной инфраструктуры. В этом году на 16 улицах проложили восемь километров тротуаров. Ещё на 11 улицах работы продолжаются.

Одновременно проводится модернизация уличного освещения и инженерных коммуникаций. В рамках обновления электроснабжения заменили более шести километров электрических сетей и установили четыре новых трансформатора.

При этом одной из актуальных проблем района остаётся недостаточный охват централизованной канализацией. Сейчас этот показатель составляет 41%. До конца года его планируют увеличить до 47%.

Как сообщил аким Енбекшинского района Досбол Есилбек, в 2026 году началось строительство канализационных сетей в жилом массиве Базаркакпа.

Проект предусматривает подключение к централизованной системе 20 многоквартирных домов и 400 частных домовладений. Завершить работы планируют до конца года.

Продолжается решение вопроса канализации и в жилом массиве Улагат, где насчитывается более двух тысяч абонентов.

По словам Досбола Есилбека, насосные станции здесь уже полностью введены в эксплуатацию. В настоящее время специалисты проводят работы по подключению жилых домов к канализационной системе.

Отдельное внимание уделяется благоустройству дворов и общественных пространств.

В рамках проекта «Бюджет народного участия» в 2026 году в Енбекшинском районе планируется реализовать 46 проектов. Среди них — строительство 36 детских и спортивных площадок, семи скверов и обустройство пешеходных дорожек.

На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 34 игровые площадки и пять скверов.

Кроме того, из 12 запланированных открытых спортивных площадок построены 11.

Работы по развитию коммунальной инфраструктуры, ремонту дорог и благоустройству Енбекшинского района продолжаются.