В Шымкенте провели более 200 бесплатных операций по замене суставов

В Шымкенте с начала 2026 года провели более 200 высокотехнологичных операций по эндопротезированию суставов. Медицинская помощь оказывается пациентам с тяжёлыми заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата.

Стоимость одного хирургического вмешательства превышает 1,5 миллиона теңге, однако для граждан, застрахованных в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), операции проводятся бесплатно.

Одной из пациенток городской клинической больницы №1 стала 72-летняя Пернекыз Кожагельдиева. Женщина получила серьёзную травму после неудачного падения у себя дома. В результате у пенсионерки произошёл перелом шейки правой бедренной кости.

Из-за сильной боли женщина обратилась за медицинской помощью. После обследования врачи приняли решение провести эндопротезирование тазобедренного сустава — заменить повреждённый сустав искусственным имплантатом.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка восстанавливается, проходит реабилитацию и уже может постепенно давать нагрузку на прооперированную ногу.

«Я случайно упала у себя дома. Никто меня не толкал, никто не ударял. Просто неудачно упала и повредила правое бедро. Нога очень сильно болела, поэтому я обратилась в больницу. После обследования меня госпитализировали. В понедельник мне сделали операцию на правом тазобедренном суставе. Я бесконечно благодарна врачам», — рассказала Пернекыз Кожагельдиева.

Эндопротезирование — это хирургическая операция, во время которой повреждённый сустав полностью или частично заменяют искусственным. Такой метод лечения применяется при тяжёлых поражениях суставов, когда их функции значительно нарушены, а движения сопровождаются сильной болью.

В Шымкенте специалисты проводят операции по замене коленных, тазобедренных и плечевых суставов. Чаще всего в эндопротезировании нуждаются пациенты с серьёзными поражениями коленных и тазобедренных суставов.

Как отмечают врачи, подобные хирургические вмешательства требуют тщательной подготовки и оценки общего состояния пациента. Особое внимание уделяется пожилым людям, у которых нередко имеются сопутствующие хронические заболевания.

«Сложность таких операций во многом зависит от возраста пациента и наличия сопутствующих хронических заболеваний. Особенно у пожилых людей повышается риск возникновения различных осложнений как во время хирургического вмешательства, так и после него. Поэтому состояние каждого пациента оценивается индивидуально, а подготовка к операции проводится особенно тщательно», — пояснил врач-травматолог Нуржан Сарсенбайулы.

В настоящее время операции по эндопротезированию суставов в Шымкенте выполняют в двух медицинских организациях.

Стоимость одного такого вмешательства превышает 1,5 миллиона теңге. При наличии медицинских показаний застрахованные в системе ОСМС пациенты могут получить необходимую помощь за счёт средств обязательного социального медицинского страхования.

Для многих людей эндопротезирование становится возможностью избавиться от постоянной боли, восстановить подвижность и вернуться к привычному образу жизни.

При этом врачи подчёркивают, что успешное восстановление зависит не только от проведённой операции, но и от соблюдения медицинских рекомендаций и прохождения необходимой реабилитации.