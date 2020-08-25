Один из лучших футболистов в истории казахстанского футбола, воспитанник шымкентской спортивной школы Евстафий Пехлеваниди в интервью пресс-службе футбольного клуба «Ордабасы», рассказал о начале футбольной карьеры, казахстанском футболе и ностальгии по Родине.

— Евстафий Алкивиадович, чем сейчас заняты, насколько жизнь сегодня связана с профессиональным футболом?

— Живу футболом, но на данный момент больше, наверное как болельщик. Все пробовал, но большие успехи отметить не могу. Тренером поработал в своей команде в Греции, были определенные успехи, но во главе клуба были люди не футбольные, и я решил уйти. Пытался наладить менеджерскую работу, но тоже не получилось, видимо в Казахстане не очень желают, чтобы футбол развивался за счет легионеров, после этого я бросил все и перестал заниматься футбольной деятельностью. В данный момент живу в Афинах и занимаюсь воспитанием внуков.

— Как часто Вы посещаете Казахстан? Давно ли были в Шымкенте?

— В Шымкенте я был в 2003 году и больше не удалось побывать в родном городе, а в Казахстан до пандемии я приезжал два раза в год. В Шымкенте я делал первые шаги в футболе. Практически все мальчишки любят футбол, например мой отец, бывший футболист, мастер спорта, входил в состав 33 лучших футболистов страны, финалист кубка СССР 1946 года. Вот он меня водил с детства на стадион «Спартак», к сожалению в мой последний приезд, я увидел, что этот стадион убили, уничтожили и оставили только землю, ничего нет, ни трибун, ни поля, ни раздевалок, ничего не осталось, это плачевно, не знаю в каком состоянии находятся другие стадионы, мне было очень не приятно это видеть. Мне было где-то лет восемь, когда меня привел отец, как обычно в воскресенье на стадион и там в команде не хватало одного игрока, многие ребята со мной во дворе жили и они попросили тренера взять меня в команду. Это было начало моей футбольной жизни. Мой первый тренер Калантиди Георгий Анастасович, заслуженный тренер Казахстана, кстати только в 60 лет ему вручили это звание, естественно, не без моего участия. Я занимался в спортшколе ДЮСШ №1, оттуда меня впервые пригласили в чимкентский «Металлург», мне было всего 16 лет. В 1977 году мы уже играли в команде вместе с Тимуром Иксановым, Александром Горбуновым, Александром Куклевым, Магомедом Кубиевым, Игорем Зайцевым, я всех не могу сейчас припомнить, но состав был солидный. Главный тренер «Металлурга» Владимир Семенович Шарков, можно сказать поверил в меня, помог окрепнуть, в первый сезон в 1977 году забил 4 мяча, в следующем забил уже 8. Я хотел играть в Чимкенте, была мечта, чтобы команда вышла в Первую лигу СССР. У нас стадион раньше красивый был, а сейчас, к сожалению, есть проблемы связанные с подземными водами, никак не уберут. А так стадион хороший, вместительный, столько лет наше поле считалось самым лучшим в Казахстане, даже в у «Кайрата» такой поляны не было, но сейчас в Алматы хорошее поле. Еще помню стадион возле свинцового завода в Чимкенте, тоже великолепный был, еще старый, с деревянными трибунами, тогда билеты невозможно было найти. Когда мы играли, стадион заполнялся, народ ходил, потому что мы все тогда работяги, работали на свинцовом заводе. Свою команду всегда приходили поддержать и было приятно смотреть, как зрители реагируют на все происходящее на поле. Впечатления были совсем другие, по сравнению с тем, когда мы играли уже на Центральном стадионе города. В 1979-м самый удачный год был для меня и команды, мы заняли 5-ое место, а я забил 28 мячей, после чего меня пригласили в «Кайрат».

— В то время все казахстанские футболисты мечтали играть в «Кайрате», Вы наверное, тоже были не против?

— В «Кайрат» меня приглашали еще в 1977 году, я уже был членом юношеской сборной и в том же году выезжал во Францию в ее составе. В то время в алматинском клубе тренерами были Каминский и Сегизбаев, они звали меня к себе. Тимур Санжарович даже приезжал в Чимкент, чтобы забрать меня, но поговорив с моим отцом, прислушался к его мнению, что мне пока рано уезжать из Чимкента. Отец сам играл в футбол и знал, когда мне нужно переходить в другую команду, и я остался дома. В следующем году история повторилась, меня вновь не отпустили. В 1979 году с третьей попытки удалось убедить отца, и я оказался в «Кайрате».

— Вы были кандидатом в сборную СССР, но Вам так и не удалось сыграть за главную команду страны, в чем на Ваш взгляд главная причина?

— Конкуренция была большая, играли в основном футболисты ведущих команд, такие как «Спартак», «ЦСКА», киевское и московское «Динамо», «Шахтер». Они постоянно в Европе играли, опыта у них больше было. У меня ребята спрашивают, чтобы я изменил если вернуть время назад? Я без колебаний отвечаю, изменил бы отношение к футболу. Я был одним из лучших в своей команде, меня все уважали, и ребята, тренера, руководители, все надеялись на меня, и я довольствовался тем, что у меня есть. Сейчас я понимаю, что мне нужно было немножко напрячь себя, отказаться кое от чего, чтобы заняться повышением своего мастерства, чтобы не останавливаться, потому что в футболе нет совершенства.

— Казахстанским футболом интересуетесь? Следите за чемпионатом?

— Я стараюсь следить за казахстанским футболом, правда, в этом году сложно судить о чемпионате, всего 5 туров прошло. С интересом наблюдаю, где мои бывшие одноклубники из Чимкента и Алма-Аты тренируют. О казахстанском футболе я говорить воздержусь, потому-что много проблем и не мне их решать, а руководителям. Есть кое-какие изменения, но они должны были произойти минимум 10 лет назад. Мало что изменилось за последние 30 лет, я не знаю, как хотят повышать уровень футбола, если сколько лет не было детского футбола. Все мои друзья, Зайцев, Горбунов, Иксанов, Куклев и многие другие, все вышли из спортшкол. Например, мы же в школу когда идем, попадаем в 1-ый класс, а не в 10-ый, потом, чтобы в институт поступить, надо школу закончить, такой же принцип должен быть и в футболе. Если говорить о детском футболе, то допустим есть академия с моим именем, академия Сегизбаева, академия в Шымкенте, смотрю у них все необходимое, одаренные дети есть и тренера, инфраструктура. В наше время просто появлялись самородки, а сейчас тренера работают, но не получается, потому что поздно начали работать с детьми, а результат будет, когда появятся сильные и талантливые мальчишки. Любая страна, если правильно развивает футбол, обязательно даст результат.

— Скучаете по Казахстану, часто вспоминаете родные края?

— Чимкент всегда останется в моей памяти, это мой родной город, и я всегда скучаю. Здесь в Греции очень много людей приехали с Арыси, Кентау, Махтаарала, Джамбула, практически со всех мест Казахстана. Мы встречаемся, вспоминаем, очень скучаем, как можно забыть Казахстан. Казахстан – наша Родина! Греция – Родина моих предков, не могу ничего изменить, это так и есть. Мой отец всегда говорил: — «Помни сынок, кто нас принял, нас приняли казахи, они нам дали кусок хлеба, свой последний кусок». Не могу точно утверждать, но он был первым в Казахстане мастером спорта по футболу. Футбол только в Казахстане зарождался, и ему предлагали принять чимкентский «Металлург», к сожалению, мой отец был не такой грамотный, закончил несколько классов в школе, а самое главное, он не был коммунистом, а в то время это было важным моментом. Ностальгия, конечно, есть всегда. Я там закончил школу, я лучшее время провел в Казахстане, я там женился, дети там родились. И Алма-Ата само собой занимает отдельное место в моем сердце, Алма-Ата всегда остается Алма-Атой.

— Болельщики Чимкента и Алма-Аты в то время сильно отличались друг от друга?

— Да не знаю, ну фанатичных у нас не было точно. Например, когда «Мелиоратор» был при Манапе Утебаеве, или когда Бахтияр Байсеитов был еще игроком, много болельщиков было на трибунах, я думаю это за счет лотереи, разыгрывали автомобиль, вот они и приходили. Они не футбол пришли смотреть, а после первого тайма узнать победителя, и в перерыве половина людей уходило. Конечно, я не говорю об истинных болельщиках, которые всегда приходили от всей души поболеть за нас. С Алма-Атой, конечно, не сравнить, туда такие классные приезжали команды: «Динамо» Киев, «Спартак», «ЦСКА», другие гранды советского футбола, все звезды сборной СССР играли, само собой болельщикам было интересно посмотреть на тот футбол.

— Ваши пожелания всем казахстанским болельщикам?

— Главное, чтобы все болельщики оставались живыми и здоровыми, поскорее бы уже победить этот коронавирус. Желаю, чтобы стадион в Шымкенте, обрел статус европейского уровня, и проводил соответствующие игры. Хотелось бы, чтобы «Ордабасы» сражался на уровне «Астаны» и «Кайрата», я сейчас другой команды не вижу, кому по силам составить им конкуренцию. Акимату города хотелось бы пожелать побольше уделять внимания клубу, а болельщикам заполнять трибуны до отказа.

Напомним, Евстафий Пехлеваниди родился в 1960 году в Чимкенте. Карьеру начал в «Металлурге» (Чимкент) в 1977 году. В 1979 году забил за команду 28 голов и в следующем сезоне перешёл в «Кайрат», за который играл в 1980—1989 годах. В конце сезона 1989 года вернулся в чимкентский «Мелиоратор». 3 сентября 1986 года забил самый быстрый гол в истории чемпионата СССР. Всего провёл 226 матчей и забил 69 голов в высшей лиге чемпионата СССР.

Источник: официальный сайт http://fcordabasy.kz