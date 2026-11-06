В Казахстане почти на 129 тысяч сократилось число молодых предпринимателей

В Казахстане за девять месяцев 2026 года количество действующих индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет сократилось почти на 129 тысяч человек, или на 18%. Отрицательная динамика наблюдается практически во всех регионах страны, в том числе в Туркестанской области.

Молодые предприниматели работают в различных сферах экономики — от торговли и грузоперевозок до производства и оказания услуг. Однако за последние девять месяцев их число заметно уменьшилось.

Наиболее значительное сокращение количества молодых индивидуальных предпринимателей зафиксировано в Алматы, Астане и Туркестанской области. Особенно заметные изменения произошли в транспортной сфере, где число ИП уменьшилось более чем в два раза.

Эксперты связывают такую динамику с несколькими факторами, среди которых изменения налогового законодательства, рост расходов на ведение бизнеса и переход части предпринимателей на другие формы занятости.

В частности, некоторые молодые казахстанцы предпочли перейти на режим самозанятости. Для других новые налоговые условия стали дополнительной финансовой нагрузкой.

Налоговый эксперт, управляющий партнёр юридической фирмы SALYQTEZ Айдар Масатбаев считает, что не все предприниматели оказались готовы к изменениям, предусмотренным новым Налоговым кодексом.

По его словам, особенно сложная ситуация складывается у компаний, которым приходится учитывать дополнительные налоговые обязательства, в том числе связанные с налогом на добавленную стоимость.

«Многие предприниматели не готовы нести те налоговые последствия, которые были созданы новым Налоговым кодексом», — отметил Айдар Масатбаев.

Эксперт пояснил, что для отдельных компаний дополнительная нагрузка в виде 16-процентного НДС при отсутствии возможности зачёта может существенно повлиять на рентабельность бизнеса. В результате предпринимателям становится сложнее сохранять прибыльность действующей бизнес-модели.

При этом молодым бизнесменам приходится одновременно искать клиентов, оплачивать аренду, закупать товары, покрывать текущие расходы и адаптироваться к новым условиям работы.

Особенно уязвимыми оказываются начинающие предприниматели, которые ещё не успели сформировать финансовые резервы и накопить достаточный опыт управления собственным делом.

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов отмечает, что молодёжное предпринимательство традиционно связано с более высокими рисками.

По его словам, среди молодых предпринимателей больше начинающих бизнесменов и владельцев стартапов. В отличие от более опытных участников рынка, они зачастую не имеют устойчивой клиентской базы и достаточного запаса финансовой прочности.

«У молодых предпринимателей больше рисков и меньше опыта. Поэтому вероятность закрытия бизнеса у них выше, чем у тех, кто работает на рынке длительное время», — пояснил Арман Байганов.

В сложившихся условиях часть молодых казахстанцев предпочитает отказаться от собственного дела и перейти на наёмную работу, рассчитывая на стабильную заработную плату.

Однако и трудоустройство не всегда становится простым решением. По наблюдениям экспертов, конкуренция на рынке труда усиливается, что осложняет поиск подходящих вакансий.

В результате некоторые молодые люди начинают рассматривать работу за рубежом как альтернативу предпринимательству. При этом ради стабильного дохода часть соискателей готова соглашаться даже на тяжёлый и низкоквалифицированный труд.

Вместе с тем сокращение числа зарегистрированных ИП не обязательно означает, что все эти предприниматели полностью прекратили экономическую деятельность. Часть могла перейти на другие налоговые режимы или формы занятости.

Эксперты считают, что дальнейшее развитие молодёжного предпринимательства будет зависеть от налоговых условий, доступности финансирования и возможностей начинающих бизнесменов адаптироваться к изменениям на рынке.