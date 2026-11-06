В Туркестане завершают строительство многопрофильной больницы на 570 коек

В Туркестане продолжается строительство новой многопрофильной больницы на 570 коек. На сегодняшний день готовность медицинского комплекса составляет 88%. Завершить строительные работы планируют до конца 2026 года, а в 2027 году учреждение намерены полностью оснастить современным медицинским оборудованием.

Масштабный медицинский комплекс возводят на территории площадью 15,6 гектара. Общая площадь зданий превышает 83 тысячи квадратных метров. В настоящее время на строительной площадке задействованы более 300 специалистов.

Ход реализации проекта проверил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Во время посещения объекта глава региона ознакомился с темпами строительства и поручил ответственным службам обеспечить своевременное завершение работ.

Особое внимание он уделил качеству строительства и предстоящему оснащению медицинского учреждения необходимым оборудованием.

«Укрепление материально-технической базы здравоохранения и повышение доступности качественной медицинской помощи для населения — одни из наших главных задач. Новая многопрофильная больница на 570 коек позволит значительно расширить возможности региональной медицины», — отметил Нуралхан Кушеров.

Аким подчеркнул, что подрядная организация и профильные управления должны строго контролировать соблюдение строительных норм, установленных требований и сроков реализации проекта.

После завершения строительства начнётся следующий этап — оснащение больницы современным медицинским оборудованием. Эти работы запланированы на 2027 год.

Ожидается, что открытие нового медицинского комплекса позволит расширить спектр медицинских услуг, доступных жителям Туркестанской области.

В частности, пациенты смогут проходить сложные диагностические обследования и получать специализированное лечение непосредственно в регионе, без необходимости выезжать в другие области.

Новая больница также должна способствовать развитию регионального здравоохранения, повышению доступности медицинской помощи и созданию дополнительных возможностей для лечения пациентов с различными заболеваниями.

Завершение строительства объекта запланировано до конца текущего года.